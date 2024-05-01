تقرير: اتحاد جدة يدرس تقديم شكوى نجم الهلال للجنة الانضباط

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 17:14

كتب : FilGoal

مالكوم

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الإدارة القانونية بنادي اتحاد جدة تدرس رفع شكوى من جانبها إلى لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الحركة التي قام بها مالكوم لاعب فريق الهلال تجاه الجماهير.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في جدة.

ورصدت كاميرات الجماهير إشارة وصفت بالخارجة من مالكوم بعد تسجيل زميله سعود عبد الحميد للهدف الثاني.

أخبار متعلقة:
سيناريوهات تأهل سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز عامر حسين: المؤجلات ليست كلمة "عيب" وجدولنا منتظم.. وموعد إعلان المباريات المتبقية جاياردو: هجمة مرتدة واحدة للهلال كلفتنا الخسارة "بينها عدم استضافة بطولات قارية".. وكالة مكافحة المنشطات تفرض عقوبات على تونس

وأشار التقرير إلى أن الإدارة القانونية في نادي اتحاد جدة تريثت يوم الثلاثاء في رفع الشكوى، حيث تريد التحقق من المقاطع المتداولة كونها ليست من الناقل الرسمي التلفزيوني للدوري السعودي، فضلا عن رغبتها في أخذ وقتها في هذه القضية، وكذلك التأكد أن الناقل لديه لقطات خاصة بها.

وأوضح التقرير أن لجنة الانضباط لن تتحرك في القضية ما لم يردها شكوى رسمية من إدارة نادي اتحاد جدة، وذلك وفقاً للائحة لكنها جاهزة للنظر في القضية التي يتوقع أن يواجه فيها لاعب الهلال العقوبة بإيقاف مباراة واحدة فقط.

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت في وقت سابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإيقاف لمباراة واحدة بعد الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي الشباب آنذاك، وطالبت اللجنة الناقل الرسمي حينها بتزويدها باللقطات الرسمية للواقعة.

وتقدم الهلال مبكرا في الدقيقة 25 عن طريق ميشيل ديلجادو، بعد تمريرة أرضية من مالكوم من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء لتصل إلى ميشيل المتمركز يمين منطقة الجزاء فراوغ الأخير الحارس بشكل رائع ثم سدد كرة سكنت المرمى الخالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف.

وفي الشوط الثاني أدرك النمور التعادل عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 68، بعد كرة عرضية من أحمد الغامدي من جهة اليسار قابلها حمد الله بتسديدة من لمسة واحدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

وسجل سعود عبد الحميد هدف الفوز في الدقيقة 82، ليمنح فريقه الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

هدف الفوز جاء من هجمة مرتدة للهلال مررها مالكوم إلى سعود عبد الحميد المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير بباطن القدم اليمنى سكنت يمين المرمى.

وألغى الحكم خلال المباراة 3 أهداف بواقع اثنين للاتحاد وهدف للهلال.

الهلال اتحاد جدة مالكوم
نرشح لكم
مدرب النصر: نستهدف إنهاء الموسم بلقب جديد اتحاد جدة يعلن سفر بنزيمة لتلقي العلاج في عيادة ريال مدريد بثلاثية أمام الخليج.. رونالدو يقود النصر إلى نهائي الكأس لمواجهة الهلال تقرير إيطالي: اتحاد جدة يضع سون كحل بديل حال فشل التعاقد مع صلاح جاياردو: هجمة مرتدة واحدة للهلال كلفتنا الخسارة الفوز السابع.. الهلال يضرب الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة سداسي الفريق اتحاد جدة يستعيد كانتي قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال
أخر الأخبار
طبيب الأهلي: إصابة أحمد عبد القادر بشد في العضلة الخلفية 48 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
بسبب المراهنات مجددا.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب تونالي بالإيقاف لمدة شهرين وتغريمه ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - فاروق يقود هجوم فيوتشر.. ويسري وحيد أساسي مع الجيش ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - شلبي مهاجم وسامسون ومنسي على الدكة ضد البنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل البنك الأهلي - شاهين في حراسة المرمى.. وفيصل يقود الهجوم ضد الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - مكي يكشف لـ في الجول سبب نقل ملعب مباراة الحدود الأخيرة بالموسم 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية