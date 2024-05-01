تقرير: اتحاد جدة يدرس تقديم شكوى نجم الهلال للجنة الانضباط

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الإدارة القانونية بنادي اتحاد جدة تدرس رفع شكوى من جانبها إلى لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الحركة التي قام بها مالكوم لاعب فريق الهلال تجاه الجماهير.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في جدة.

ورصدت كاميرات الجماهير إشارة وصفت بالخارجة من مالكوم بعد تسجيل زميله سعود عبد الحميد للهدف الثاني.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة القانونية في نادي اتحاد جدة تريثت يوم الثلاثاء في رفع الشكوى، حيث تريد التحقق من المقاطع المتداولة كونها ليست من الناقل الرسمي التلفزيوني للدوري السعودي، فضلا عن رغبتها في أخذ وقتها في هذه القضية، وكذلك التأكد أن الناقل لديه لقطات خاصة بها.

وأوضح التقرير أن لجنة الانضباط لن تتحرك في القضية ما لم يردها شكوى رسمية من إدارة نادي اتحاد جدة، وذلك وفقاً للائحة لكنها جاهزة للنظر في القضية التي يتوقع أن يواجه فيها لاعب الهلال العقوبة بإيقاف مباراة واحدة فقط.

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت في وقت سابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإيقاف لمباراة واحدة بعد الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي الشباب آنذاك، وطالبت اللجنة الناقل الرسمي حينها بتزويدها باللقطات الرسمية للواقعة.

وتقدم الهلال مبكرا في الدقيقة 25 عن طريق ميشيل ديلجادو، بعد تمريرة أرضية من مالكوم من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء لتصل إلى ميشيل المتمركز يمين منطقة الجزاء فراوغ الأخير الحارس بشكل رائع ثم سدد كرة سكنت المرمى الخالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف.

وفي الشوط الثاني أدرك النمور التعادل عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 68، بعد كرة عرضية من أحمد الغامدي من جهة اليسار قابلها حمد الله بتسديدة من لمسة واحدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

وسجل سعود عبد الحميد هدف الفوز في الدقيقة 82، ليمنح فريقه الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

هدف الفوز جاء من هجمة مرتدة للهلال مررها مالكوم إلى سعود عبد الحميد المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير بباطن القدم اليمنى سكنت يمين المرمى.

وألغى الحكم خلال المباراة 3 أهداف بواقع اثنين للاتحاد وهدف للهلال.

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