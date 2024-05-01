الحضري: الأهلي كان لديه مبادئ سابقا.. ولهذا السبب لا أحب حسن حمدي

يرى عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق إن مانويل جوزيه مدرب الأهلي كان يتحكم بالنادي بشكل كامل.

عصام الحضري النادي : معتزل

وقال الحضري عبر شبكة مارينا الكويتية للإذاعة والتلفزيون: "الأهلي كان لديه مبادئ سابقا لكن المبادئ لا تتجزأ ولا يجوز أن يفعل بعض اللاعبين نفس موقف الحضري ويعودوا للأهلي مجددا ولا يجوز أن يتعاقد النادي مع لاعب أساء للأهلي ورئيسه وجماهيره والأمر لا ينطبق فقط على إمام عاشور ولكن هناك أيضا كهربا وغيرهما الأهلي إذا أراد ضم لاعب أخطأ قد يحول هذا الخطأ لخطأ إيجابي".

"من كان ضد رجوعي للأهلي هو حسن حمدي ولذلك لا أحبه لأنه كان يسمع كلام مانويل جوزيه وكان من يحكم النادي والرقم واحد ولم يحدث مطلقا من قبل أن يكون مدير فني في الأهلي متحكم برئيس النادي".

ولعب الحضري للأهلي خلال الفترة ما بين عامي 1996 وحتى 2008 قبل أن ينتقل إلى سيون السويسري.

وأعلن الحضري اعتزاله في عام 2019 بعد فترة أخيرة مع نادي النجوم.

صاحب الـ 51 عاما يعمل حاليا كمدرب حراس مرمى لمنتخب سوريا برفقة هيكتور كوبر الذي قاده في منتخب مصر.