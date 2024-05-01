جمباز - ثنائي وادي دجلة يحسم تأهله لأولمبياد باريس

حسم ثنائي وادي دجلة عبير مدحت وجومانة أبو المجد التأهل للمنافسات الجماعية بالجمباز الإيقاعي إلى أولمبياد باريس 2024.

وتوج الثنائي بالميدالية الذهبية والمركز الأول بمنافسات الجماعي بالجمباز الإيقاعي ببطولة إفريقيا.

وبذلك يضمن الثنائي التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وخلال بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي، توجت لاعبات وادي دجلة بست ميداليات متنوعة.

إذ حصدت حبيبة مروزق 4 ميداليات متنوعة فتحصلت على فضيتي منافسات الكرة والصولجان، بالإضافة لبرونزيتي الفردي العام والطوق.

وحصدت عاليا أسامة ذهبية منافسات الفردي للناشئات ببطولة إفريقيا.

بينما على مستوى منافسات الجماعي توج الثنائي عبير مدحت وجومانة أبو المجد بالميدالية الذهبية.

وتنطلق منافسات أولمبياد باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

وكانت مصر قد شاركت في منافسات الجمباز الإيقاعي بأولمبياد طوكيو على المستويين الفردي والجماعي.

ومثلت حبيبة مرزوق مصر في منافسات الفردي.