تقرير إيطالي: اتحاد جدة يضع سون كحل بديل حال فشل التعاقد مع صلاح

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 16:13

كتب : FilGoal

سون

كشف رودي جاليتي الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت عن وضع نادي اتحاد جدة لهيونج مين سون كحل بديل للتعاقد معه حال فشل التعاقد مع محمد صلاح.

ويسعى الاتحاد لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل بعد الموسم غير الناجح الذي حظى به الفريق.

وفقا لجاليتي فإن محمد صلاح يظل هو الخيار الأول لاتحاد جدة ولكن المفاوضات تسير معه بشكل بطيء.

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ويعتقد نادي اتحاد جدة إن سون سيكون حل بديل مهم سيلجأ إليه الفريق في حال فشل التعاقد مع صلاح.

اتحاد جدة حاول ضم صلاح مقابل مبلغ كبير خلال الصيف الماضي ولكن ليفربول أصر على التمسك باللاعب.

وفقا لدافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك فإن أرني سلوت المدرب المحتمل الجديد لليفربول سيتمسك ببقاء صلاح أيضا بالموسم المقبل والنادي يخطط للموسم بتواجده.

سون صاحب الـ 31 عاما لعب مع توتنام 31 مباراة خلال الموسم الحالي ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 9 أهداف.

محمد صلاح الاتحاد سون هيونج مين
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