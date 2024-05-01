كيميتش: كنا الفريق الأفضل أمام ريال مدريد

يؤمن يوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ بأن فريقه كان الأفضل في لقاء ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، مبديا انزعاجه من استقبال هدف التعادل المتأخر.

وتعادل ريال مدريد خارج ملعبه أمام بايرن ميونيخ 2-2 ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال كيميش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل وحصلنا على فرص أفضل".

وأضاف "بالطبع من المزعج أن نستقبل هدف التعادل من ركلة جزاء".

وتابع "لقد رأينا أنه يمكننا القيام بأكثر من مجرد مجاراة المنافس. لقد لعبنا فترات طويلة في المباراة بشكل جيد، سيطرنا خلالها وصنعنا الفرص".

وأتم "سنتمكن أيضًا من القيام بذلك في الأسبوع المقبل، الفائز بلقاء الإياب سيحصد كعكة التأهل".

وحافظ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على سجله بدون هزيمة خلال مواجهاته لفريق بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ولعب أنشيلوتي أمام بايرن ميونيخ للمرة التاسعة في دوري الأبطال وهذه هي المباراة الثالثة له كمدير فني لفريق ريال مدريد.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول بالتقدم بهدف سجله فينيسيوس جونيور.

بينما نجح بايرن ميونيخ في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني في تسجيل هدفين عن طريق ليروي ساني وهاري كين من ركلة جزاء.

وخطف فينيسيوس التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء بتسجيل ثاني أهدافه وهذه المرة من ركلة جزاء.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين على استاد سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

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