تنس طاولة - عمر عصر يواصل التقدم بأفضل تصنيف للاعب عربي.. واقتراب من الإنجاز الإفريقي

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 15:54

كتب : محمد سمير

عمر عصر - تنس طاولة

واصل عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة تقدمه في التصنيف العالمي.

وأعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة التصنيف العالمي الجديد وتقدم عمر عصر للمركز 13 عالميا.

ويأتي ذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق أولمبياد باريس 2024.

أخبار متعلقة:
تنس طاولة - عمر عصر يصل للتصنيف العالمي الأفضل للاعب مصري وعربي دوري المؤتمر الأوروبي - أستون فيلا يجتاز ليل.. وفنربخشة كاد يقلب الطاولة على أولمبياكوس إنتر يقلب الطاولة على أودينيزي في الوقت القاتل ويقترب من التتويج بالدوري الكونفدرالية - حامل اللقب مستمر.. اتحاد العاصمة يقلب الطاولة على ريفرز

واستمر عمر كصاحب أفضل تصنيف للاعب مصري أو عربي في تاريخ اللعبة.

وبات عصر قريبا من قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم ليحقق الإنجاز الإفريقي.

إذ أن أفضل مركز إفريقي مسجل باسم النيجيري أرونا كوادري.

ووصل كوادري في وقت لاحق للمركز العاشر عالميا وهو أفضل تصنيف للاعب إفريقي.

ويستعد بطل منتخب مصر لخوض منافسات أولمبياد باريس في يوليو المقبل.

وتوج عصر بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية الشهر الماضي.

تنس طاولة عمر عصر تصنيف عالمي
نرشح لكم
كرة طائرة - بتأهل الأهلي والزمالك.. مواعيد ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة يد - بعد تكرار فوزه.. علي زين يقود دينامو بوخارست إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي الكأس كرة سلة - الـ11 على التوالي.. الجندي يخطف لـ الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر كرة طائرة - بعد الرباعية التاريخية.. إدارة الأهلي تكرم فريق الرجال كرة طائرة - مواعيد ثمن نهائي إفريقيا للسيدات.. وطريق الأهلي والزمالك كرة طائرة - رباعية تاريخية للأحمر.. الأهلي بطلا لكأس مصر بالفوز على الزمالك
أخر الأخبار
كيميتش: كنا الفريق الأفضل أمام ريال مدريد 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تنس طاولة - عمر عصر يواصل التقدم بأفضل تصنيف للاعب عربي.. واقتراب من الإنجاز الإفريقي 15 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - الشناوي يعود لتدريبات الأهلي الجماعية بعد 48 ساعة.. وموقفه من المباريات 35 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: كلوب قد يعود لتدريب دورتموند 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيناريوهات تأهل سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتهاء موسم ثنائي توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
كالتشيو ميركاتو: لقطع الطريق على العروض.. نابولي سيضاعف راتب كفاراتسخيليا مرتين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"بينها عدم استضافة بطولات قارية".. وكالة مكافحة المنشطات تفرض عقوبات على تونس 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية