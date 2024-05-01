تنس طاولة - عمر عصر يواصل التقدم بأفضل تصنيف للاعب عربي.. واقتراب من الإنجاز الإفريقي
الأربعاء، 01 مايو 2024 - 15:54
كتب : محمد سمير
واصل عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة تقدمه في التصنيف العالمي.
وأعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة التصنيف العالمي الجديد وتقدم عمر عصر للمركز 13 عالميا.
ويأتي ذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق أولمبياد باريس 2024.
واستمر عمر كصاحب أفضل تصنيف للاعب مصري أو عربي في تاريخ اللعبة.
وبات عصر قريبا من قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم ليحقق الإنجاز الإفريقي.
إذ أن أفضل مركز إفريقي مسجل باسم النيجيري أرونا كوادري.
ووصل كوادري في وقت لاحق للمركز العاشر عالميا وهو أفضل تصنيف للاعب إفريقي.
ويستعد بطل منتخب مصر لخوض منافسات أولمبياد باريس في يوليو المقبل.
وتوج عصر بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية الشهر الماضي.
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