تقرير: كلوب قد يعود لتدريب دورتموند

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 15:19

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

كشفت صحيفة ذا إندبندت الإنجليزية عن إمكانية عودة يورجن كلوب لتدريب بروسيا دورتموند.

وكان كلوب قد أعلن رحيله عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

إدين تيرزتش مدرب دورتموند الحالي يعاني من ضغط كبير وهناك إمكانية لرحيله بسبب سوء النتائج في الدوري على الرغم من وصول الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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تيرزيتش ينتهي تعاقده مع دورتموند بنهاية الموسم المقبل أي أنه قد يستمر لموسم إضافي قبل الرحيل.

على الجانب الآخر فإن يورجن كلوب صرح عقب إعلان رحيله بإنه لن يقود أي فريق في الموسم المقبل وسيحصل على فترة راحة لمدة موسم على الأقل.

وفقا لإندبندنت فإن كلوب قد يعود لتدريب دورتموند في عام 2025 بعد نهاية فترة الراحة التي أعلن حصوله عليها.

وتولى كلوب تدريب دورتموند لمدة 7 سنوات خلال الفترة ما بين 2008 وحتى 2015.

وحقق كلوب الدوري الألماني مرتين برفقة دورتموند وكأس ألمانيا مرة وكأس السوبر الألماني مرتين، كما قاد الفريق للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2013.

يورجن كلوب بروسيا دورتموند
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