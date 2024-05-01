كالتشيو ميركاتو: لقطع الطريق على العروض.. نابولي سيضاعف راتب كفاراتسخيليا مرتين

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن نية نابولي تمديد تعاقده مع لاعبه كفيتشا كفارتسيخيليا.

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وفقا للموقع الإيطالي فإن نابولي يرغب في قطع الطريق على جميع العروض الخارجية التي قد يتلقاها اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويتبقى موسمين في تعاقد كفارتسخيليا مع نابولي ويرغب النادي الإيطالي في تمديد تعاقده حتى 2029.

ويرغب نابولي في الجلوس مع وكلاء اللاعب وزيادة راتبه ضعفين عن الراتب الحالي.

ويتلقى اللاعب الجورجي حاليا 1.5 مليون يورو لذلك فإن عرض نابولي يصل إلى 4.5 مليون يورو، فيما كشفت الصحيفة إن كفارتسخيليا قد يرغب في الحصول على 5 ملايين.

صاحب الـ 23 عاما انضم لنابولي قادما من دينامو باتومي، وأسهم في تتويج الفريق بالدوري الإيطالي وحصل على جائزة أفضل لاعب في نابولي.

كفارا لعب 42 مباراة مع نابولي خلال الموسم الحالي وخلاله سجل عشرة أهداف وصنع 11 هدفا.