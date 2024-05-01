NBA - سلاسل القسم الشرقي تشتعل

أنتعشت آمال فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وميلووكي باكس في التأهل لنصف نهائي القسم الشرقي في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعد الفوز على نيويورك نيكس وإنديانا بايسرز.

وفاز فلادلفيا على نيويورك نيكس 112ـ106 بعد التمديد في المباراة الخامسة بينهما، لتصبح نتيجة السلسلة 3-2 لنيكس.

فيما انتصر باكس على بايسرز 115ـ92 في المباراة الخامسة بينهما، لتصبح نتيجة السلسلة 3-2 لصالح بايسرز.

في لقاء سيكسرز ونيكس تألق تايريز ماكسي من الفريق الفائز حين سجل 46 نقطة، و9 تمريرات حاسمة.

ماكسي سجل 7 نقاط في آخر 25 ثانية من الوقت الأصلي.

فيما سجل جويل إمبيد وتوبياس هاريس 19 نقطة لكل منهما.

أما في لقاء ميلووكي باكس وبايسرز فقد أحرز بوبي بورتيس نجم باكس 29 نقطة و10 متابعات.

وأضاف كريس ميدلتون 29 نقطة و12 متابعة.

Khris Middleton and Bobby Portis Jr. put on a show for Milwaukee as the @Bucks win the crucial Game 5 at home! Middleton: 29 PTS, 12 REB, 5 AST Portis Jr.: 29 PTS, 10 REB#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/sLfjW9PnuD — NBA (@NBA) May 1, 2024

وحقق باكس الفوز في غياب نجميه المصابين، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد.

وفي مباراة مثيرة، تغلب كليفلاند كافاليرز على أورلاندو ماجيك بنتيجة 104ـ103 في المباراة الخامسة بينهما.

وبذلك تقدم كافاليرز على ماجيك بنتيجة 3-2 في السلسلة.

وسجل دونوفان ميتشي نجم كافاليرز 28 نقطة كأفضل مسجل للفريق الفائز.