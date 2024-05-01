جاياردو: هجمة مرتدة واحدة للهلال كلفتنا الخسارة

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 12:54

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد لاعب الهلال يسجل في شباك الاتحاد

أوضح الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة أن فريقه خسر من الهلال في كأس الملك بسبب هجمة مرتدة واحدة.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في جدة.

وقال جاياردو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "توجب علينا تحقيق الانتصار بعد طرد أحد لاعبي الهلال".

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وأضاف "المباراة كانت تحت سيطرتنا، وكنا متماسكين، لكن هجمة مرتدة واحدة استطاع الهلال استغلالها وتسجيل هدف الفوز".

وتابع "الهلال فريق جيد ومنسجم منذ بداية الموسم، عكس اتحاد جدة الذي واجه مشكلات بالجملة خلال الأشهر الست الأخيرة".

وعن مستقبل الفريق، علق قائلا: "يجب علينا دراسة الوضع الحالي لاستشراف المستقبل، وسنتحدث في النادي حول الفترة المقبلة، وننتظر القرارات".

وأكمل "أشكر الجماهير التي تقدِّم الدعم لنا دون انقطاع، وسنواصل عملنا، ولن نتراجع".

وتقدم الهلال مبكرا في الدقيقة 25 عن طريق ميشيل ديلجادو، بعد تمريرة أرضية من مالكوم من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء لتصل إلى ميشيل المتمركز يمين منطقة الجزاء فراوغ الأخير الحارس بشكل رائع ثم سدد كرة سكنت المرمى الخالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف.

وفي الشوط الثاني أدرك النمور التعادل عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 68، بعد كرة عرضية من أحمد الغامدي من جهة اليسار قابلها حمد الله بتسديدة من لمسة واحدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

وسجل سعود عبد الحميد هدف الفوز في الدقيقة 82، ليمنح فريقه الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

هدف الفوز جاء من هجمة مرتدة للهلال مررها مالكوم إلى سعود عبد الحميد المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير بباطن القدم اليمنى سكنت يمين المرمى.

وألغى الحكم خلال المباراة 3 أهداف بواقع اثنين للاتحاد وهدف للهلال.

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