عامر حسين: المؤجلات ليست كلمة "عيب" وجدولنا منتظم.. وموعد إعلان المباريات المتبقية

أبدى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من تكرار كلمة مؤجلات الدوري كلما تقدم الأهلي أو الزمالك في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وشدد عامر حسين على أن تأجيل المباريات الخاصة بالفريقين موضحة منذ بداية الموسم وقت إعلان الجدول.

وكشف رئيس لجنة المسابقات عن إعلان المتبقي من جدول الدوري غدا الخميس عقب قرعة كأس مصر.

وقال عامر حسين عبر القناة الأولى: "الناس تتعامل مع كلمة مؤجلات على إنها (عيب) بالرغم أن الأمر موضح في الجدول منذ بداية الموسم وحال تأهل أي فريق يتم تأجيل مباراة الدوري المتعارضة مع المواجهة القارية".

وشدد "كيف يقال أن الدوري غير منتظم وجميع الأندية تعلم جدولها بالإضافة للمباريات التي سيتم تأجيلها حال التأهل قاريا؟ الجدول غير المنتظم هو عندما نفاجيء الأندية بمواعيد المباريات أو تأجيلها".

وأوضح عامر حسين "منذ بداية الموسم ونحن نعلم موعد مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية والسوبر المحلي بنظامه الجديد، وهناك جولة تم إلغائها بناء على طلب فيتوريا قبل أمم إفريقيا".

وكشف رئيس لجنة المسابقات "حسام حسن طلب أسبوع قبل موعد الأجندة الدولية المقبلة بالاتفاق مع أحمد دياب رئيس الرابطة، والتوقف الدولي القادم هو الأهم بسبب مواجهتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

أما عن موقف مواعيد الجولات المتبقية أوضح "بعد قرعة كأس مصر يوم الخميس سيتم الإعلان عن جدول الدوري حتى نهاية الموسم".

وكشف عامر حسين "إن شاء الله ينتهي الموسم الحالي على منتصف أغسطس المقبل".

وبسؤاله عن اختيار الفرق المشاركة قاريا، اختتم تصريحاته "لائحة المشاركة في المسابقات القارية واضحة، عندما يكتمل الدور الأول إذا طلب الاتحاد الإفريقي الفرق المشاركة قبل نهاية الموسم سيتم اعتماد نتائج الدور الأول مثلما حدث الموسمين الماضيين".