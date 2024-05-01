أنشيلوتي: بيلينجهام تعرض للإصابة.. والنسخة الأفضل من ريال مدريد ستظهر يوم الأربعاء

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه لم يظهر نسخته الأفضل حتى الآن.

وتعادل ريال مدريد مع بايرن ميونيخ بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النتيجة جيدة، أفضل فتراتنا في المباراة كانت في بداية الشوط الثاني ولكنهم سجلوا هدفين، بايرن فريق خطير جدا وأظهورا أفضل نسخة منهم اليوم ولدينا فرصة للتطور قبل يوم الأربعاء".

وواصل "في الشوط الأول دافعنا بكثافة قليلة وأعطيناهم فرصة كبيرة للتحكم في المباراة ولكن في الشوط الثاني بعد تقدمهم وضعنا الضغط عليهم وشعرنا بالراحة ولكن لم نلعب بالكثافة الكافية وخسرنا الثنائيات وفي النهاية أنهينا المباراة بشكل جيد وتعادلنا".

وعن سبب استبدال توني كروس قال: "كنا بحاجة فقط للمزيد من الطاقة لقد قدم مباراة ممتازة ولكن أحيانا يكون عليك إجراء تبديلات ولدي أدوات على دكة البدلاء".

واستمر "فينيسيوس يمكنه اللعب كمهاجم، لقد تعلم كيف يتحرك بدون الكرة وهو يشعر بالهدوء أمام مرمى الخصم".

وتابع "بيلينجهام تعرض لشد عضلي وأعتقد أنه سيتعافى ويصل لأفضل نسخة منه، الإصابة أثرت عليه ولكنه سيعود قريبا ويوم الأربعاء سيكون جاهز بنسبة 100%".

وأتم "أداء بايرن؟ كنا نشاهد كرة قدم، عندما تملك الكرة يجب عليك أن تهاجم بشكل جيد وعندما لا تمتكلها يجب أن تدافع جيدا، حتى الآن لم نشاهد النسخة الأفضل من ريال مدريد ويوم الأربعاء سنشاهدها".

وتقام مباراة الإياب على سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.