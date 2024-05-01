رئيس بايرن يؤكد اقتراب رانجنيك من تدريب البافاري

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 12:18

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد

أكد هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ أن ناديه اقترب من الاتفاق على تعيين رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا كمدير فني للفريق الموسم المقبل.

وأعلن النادي البافاري منذ فترة انفصاله عن توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق في نهاية الموسم الجاري.

وقال هاينر في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "نحن في محادثات مع رالف، المفاوضات تسير بشكل جيد جدا".

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وأضاف "علينا أن ننتظر بضعة أيام أخرى. إنه خبير ممتاز في عالم كرة القدم. إذا حدث ذلك، فهو خيار جيد للغاية".

وأوضح تقرير سكاي أن الطرفان لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

ويريد بايرن ميونخ إتمام الاتفاق مع رانجنيك هذا الأسبوع، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن العقد بين بايرن ومدرب مانشستر يونايتد السابق سيمتد حتى 2027.

قبل أيام، أكد بيتر شوتيل المدير الرياضي للاتحاد النمساوي لكرة القدم أن رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا أمامه مهلة محددة ليقرر مصيره مع الفريق بعدما طلب بايرن ميونيخ التعاقد معه.

واعترف رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا بوجود مفاوضات نادي بايرن ميونيخ معه حول تدريب الفريق الموسم المقبل.

وقال شوتيل في تصريحات لشبكة ORFsport: "رالف رانجنيك لديه عرض من بايرن، لكنه يشعر براحة شديدة مع المنتخب النمساوي ويقدر العمل هنا".

وأضاف "الأهداف التي حققناها على مدار العامين الماضيين شيء رائع، لكن عندما يطرق نادٍ مثل بايرن ميونيخ بابك، فمن المفهوم أن تفكر في هذا الاهتمام".

وتابع "نحن قريبون من بطولة يورو 2024 التي سندخلها بأهداف كبيرة. بالطبع، سيكون هناك موعد نهائي من بايرن ميونيخ".

وأتم "أعلم أن رالف لن يختارنا فحسب، بل سيكون أيضًا مدربا للمنتخب النمساوي في السنوات القليلة المقبلة، وأعتقد أن هذا القرار يجب أن يتم اتخاذه في غضون أسبوع أو أسبوعين".

وذكرت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ استقر على رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا من أجل قيادة الفريق الموسم المقبل وخلافة توماس توخيل.

وقال رانجنيك في تصريحات لموقع 90minuten قبل أيام: "كان هناك اتصال من بايرن وأبلغت الاتحاد النمساوي بالأمر. علاقتنا وثيقة للغاية".

وأضاف "تركيزي ينصب على المنتخب النمساوي. نحن نركز بالكامل على بطولة يورو 2024. أشعر براحة شديدة هنا في الوقت الحالي".

واستطرد "ليس هناك سبب للتفكير في الأمر بشكل مكثف وملموس".

وتابع "سأفكر في الأمر في اللحظة التي سيقول فيها بايرن (نريدك)، وبعد ذلك يجب أن أسأل نفسي: هل أريد هذا؟".

وواصل "هل سأكمل عقدي مع الاتحاد النمساوي لكرة القدم حتى عام 2026؟ إذا أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا، سأناقشه أولاً مع الاتحاد النمساوي".

وأتم "الأمور المالية ليست مهمة بالنسبة لي على الإطلاق. بالنسبة لي يتعلق الأمر بأشياء أخرى، هل يمكنني أن أحدث فرقا؟ هل يمكنني تغيير شيء ما؟ هل هناك فرصة لتطوير فريق وتحقيق النجاح؟ هذا ما يحفزني، عندما لا يحفزني ذلك، فقد حان الوقت للتقاعد".

بايرن ميونيخ رالف رانجنيك
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