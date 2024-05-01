الأهلي: تحسن حالة الخطيب الصحية.. وتواصل من أجل نهائي الأبطال وعملة فريدة لفريق الطائرة

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تعرض محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة لوعكة صحية.

وأشار شلبي إلى تحسن حالة الخطيب الصحية خلال الفترة الحالية.

وغاب الخطيب عن حفل تكريم فريق رجال الطائرة بعد تحقيق الرباعية التاريخية هذا الموسم.

وقال شلبي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بالفعل يعاني محمود الخطيب من وعكة صحية بسبب بذله مجهود كبير جدا خلال الفترة الأخيرة خاصة مع استضافة الأهلي لعدد كبير من البطولات المختلفة في السلة والطائرة بخلاف كرة القدم".

وكشف "حرص الخطيب على افتتاح بطولة إفريقيا للسيدات رغم الوعكة الصحية ثم غادر سريعا ولكنه تحسن كثيرا الحمد لله".

وشدد شلبي "الجميع في النادي الأهلي لديه رغبة أن يكون الخطيب رئيسا لبعثة الفريق في تونس بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن القرار سيكون خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل".

وبسؤاله عن موقف الجماهير من مواجهة الترجي أوضح "لم يصلنا تأكيد رسمي بشأن الحضور الجماهيري في مواجهة الترجي على استاد القاهرة، ولكن هناك تواصل مع المؤسسات المصرية الوطنية وهناك تفهم كبير منهم، وشاهدنا أن الجماهير كانوا العنصر الفيصل أمام مازيمبي".

وواصل "ثقتنا كبيرة في المؤسسات الوطنية وعلى رأسهم وزارة الداخلية بالسماح لجماهير الأهلي بالأعداد الكبيرة لحضور نهائي دوري الأبطال".

أما عن تفوق فرق الصالات وإمكانية تكريمهم فأجاب "كان هناك حفل تكريم لفريق الطائرة فور التتويج ببطولة كأس مصر والحصول على الرباعية، وحرص مجلس الإدارة على إقامة الحفل سريعا نظرا لارتباط المدرب وبعض اللاعبين بالسفر".

وكشف شلبي "فريق الطائرة وعد جماهير الأهلي ومجلس الإدارة بتحقيق كافة البطولات بعد نتائج الموسم الماضي واللاعبون نفذوا وعدهم بالفعل، والخطيب اتخذ قراره بتسليم اللاعبين عملة فريدة من احتفالات المئوية تكريما على إنجازهم بتحقيق الرباعية".

وأخيرا بالحديث عن أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي قال: "يجب أن نتفق أولا بأن الرياضة تسير وفقا للوائح والقوانين والنادي الأهلي يسير في ذلك الطريق، وعند تطبيق اللوائح سيتم إرساء العدل".

واختتم سعد شلبي تصريحاته "يوم الأربعاء 8 مايو موعد تأبين الراحل العامري فاروق، وسيتم إعلان تفاصيل ذلك اليوم قريبا".