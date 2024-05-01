هاري كين: سببنا الكثير من المشاكل لريال مدريد ولكن

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

يشعر هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ بأن فريقه أهدر إمكانية تحقيق الفوز على منافسه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد خارج ملعبه أمام بايرن ميونيخ 2-2 ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال كين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نشعر بخيبة أمل. فقد تقدمنا بنتيجة 2-1، ثم أتيحت لنا فرصتان أو ثلاث فرص جيدة".

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وأضاف الدولي الإنجليزي "لو كنا نجحنا في تسجيل الهدف الثالث لأصبح ذا أهمية كبيرة".

وتابع "كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة، فهي مباراة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وواصل "الفائز في سنتياجو برنابيو سيأخذ كل شيء. هذه هي المباريات التي تريد المشاركة فيها".

وأكمل "يمكننا أن نستفيد من الكثير من الإيجابيات بلقاء الذهاب. لقد سببنا الكثير من المشاكل لريال مدريد خاصة في الشوط الثاني".

وأتم مهاجم توتنام السابق "نعم، لم نكن فعالين بما يكفي في لقاء الذهاب، لكننا مستعدون لمباراة إياب مذهلة الأسبوع المقبل".

وحافظ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على سجله بدون هزيمة خلال مواجهاته لفريق بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ولعب أنشيلوتي أمام بايرن ميونيخ للمرة التاسعة في دوري الأبطال وهذه هي المباراة الثالثة له كمدير فني لفريق ريال مدريد.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول بالتقدم بهدف سجله فينيسيوس جونيور.

بينما نجح بايرن ميونيخ في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني في تسجيل هدفين عن طريق ليروي ساني وهاري كين من ركلة جزاء.

وخطف فينيسيوس التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء بتسجيل ثاني أهدافه وهذه المرة من ركلة جزاء.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين على استاد سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

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