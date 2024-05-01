توخيل: ريال مدريد فعل ما يفعله مع كل منافسيه.. سجل ثنائية من فرصتين

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ وريال مدريد بدوري الابطال

يرى توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ أن منافسه ريال مدريد استغل فرصه بأفضل شكل ممكن في اللقاء الذي جمعهما في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد خارج ملعبه أمام بايرن ميونيخ 2-2 ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال توخيل في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد بدأنا بشكل جيد للغاية في أول 10 أو 15 دقيقة وكان يجب أن نتقدم. ولكن بعد ذلك لعبنا بشكل أبطأ وأصبحنا مهددين".

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وأضاف مدرب بايرن "لقد استقبلنا هدفا، الأمر الذي لم يجعل الأمور سهلة بالنسبة لنا".

وتابع "لم يحدث شيء كبير في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل وأكثر عدوانية ولكن بعد ذلك فعل ريال مدريد ما يفعله مع جميع منافسيه، لقد سجلوا هدفين من فرصتين".

وأتم "أصبحت الأمور أوضح الآن، نحن بحاجة للفوز للوصول إلى النهائي في ويمبلي، فرص كل فريق تبلغ 50%".

حافظ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على سجله بدون هزيمة خلال مواجهاته لفريق بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ولعب أنشيلوتي أمام بايرن ميونيخ للمرة التاسعة في دوري الأبطال وهذه هي المباراة الثالثة له كمدير فني لفريق ريال مدريد.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول بالتقدم بهدف سجله فينيسيوس جونيور.

بينما نجح بايرن ميونيخ في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني في تسجيل هدفين عن طريق ليروي ساني وهاري كين من ركلة جزاء.

وخطف فينيسيوس التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء بتسجيل ثاني أهدافه وهذه المرة من ركلة جزاء.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين على استاد سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

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