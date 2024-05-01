كرة طائرة - بتأهل الأهلي والزمالك.. مواعيد ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات

تقام منافسات ربع نهائي بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة اليوم الأربعاء.

ويستضيف النادي الأهلي بمقره بالجزيرة منافسات البطولة المقرر ختامها يوم 4 مايو الجاري.

وواصل الزمالك حملة الدفاع عن اللقب بتغلبه على سوكوسيم السنغالي بثلاثة أشواط دون مقابلأ.

أما الأهلي البطل التاريخي للبطولة فنجح في إقصاء سان دوني ممثل جزر رينيون بالفوز بنفس النتيجة.

وتأتي مباريات ربع النهائي كالآتي:

البنك التجاري الكيني X السجون الكيني (2 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

الأنابيب الكيني X ليتو الكاميروني (4 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

الزمالك X مايو كاني الكاميروني (6 مساءً - صالة الشهداء).

الأهلي X مصنع الكحول الوطني الإثيوبي (8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).