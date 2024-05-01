فاركو يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

سيف العجوز - فاركو

أعلن نادي فاركو إصابة لاعبه سيف العجوز بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

سيف العجوز

النادي : فاركو

فاركو

وكان العجوز قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فاركو لسيراميكا كليوباترا يوم الإثنين.

وشارك محمد فخري لاعب الوسط بديلا للعجوز الذي تم استبداله اضطراريا.

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وكشف نادي فاركو عبر حسابه الرسمي عن ثبوت إصابة سيف العجوز بقطع في الرباط الصليبي بعد إجراء الآشعة.

وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل بين فاركو وسيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما.

ويعاني فاركو هذا الموسم ويتواجد في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من 18 مباراة خاضهم الفريق.

ولم يحقق فاركو الفوز سوى في مباراتين فقط هذا الموسم.

ويلعب فاركو مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري يوم السبت المقبل.

الدوري المصري فاركو سيف العجوز
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