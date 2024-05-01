مواعيد مباريات الأربعاء 1 مايو 2024 - الأهلي ضد الإسماعيلي.. ونصف نهائي أبطال أوروبا
الأربعاء، 01 مايو 2024 - 10:25
كتب : FilGoal
يعود الأهلي اليوم لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الإسماعيلي × الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.
إنبي × بيراميدز.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1 و2.
كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر × الخليج.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.
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