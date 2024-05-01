مواعيد مباريات الأربعاء 1 مايو 2024 - الأهلي ضد الإسماعيلي.. ونصف نهائي أبطال أوروبا

أنشيلوتي: بيلينجهام تعرض للإصابة.. والنسخة الأفضل من ريال مدريد ستظهر يوم الأربعاء

توخيل: ريال مدريد فعل ما يفعله مع كل منافسيه.. سجل ثنائية من فرصتين