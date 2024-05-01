مواعيد مباريات الأربعاء 1 مايو 2024 - الأهلي ضد الإسماعيلي.. ونصف نهائي أبطال أوروبا

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 10:25

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - الإسماعيلي

يعود الأهلي اليوم لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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الإسماعيلي × الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

إنبي × بيراميدز.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1 و2.

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر × الخليج.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.

الدوري المصري دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأربعاء
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