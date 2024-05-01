كرة يد - بعد تكرار فوزه.. علي زين يقود دينامو بوخارست إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي
الأربعاء، 01 مايو 2024 - 00:42
كتب : FilGoal
حسم دينامو بوخارست تأهله إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة اليد بقيادة علي زين المحترف المصري.
ودخل دينامو بوخارست الروماني بين ثلاثي ألماني في نصف نهائي الدوري الأوروبي.
وكرر دينامو بوخارست فوزه على سكيرن الدنماركي في إياب ربع النهائي ليحسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.
وحقق دينامو بوخارست الفوز خارج ملعبه بنتيجة 38-34، بعدما حقق الفوز ذهابا بنتيجة 28-27.
كما حسمت أندية فوكس برلين وفلينسبورج ورين نيكار لوين من ألمانيا تأهلهم للمربع الذهبي.
وتقام نهائيات الدوري الأوروبي يومي 25 و26 من شهر مايو.
وتستضيف صالة هامبورج في ألمانيا منافسات المرحلة الختامية من الدوري الأوروبي.
ولم يحقق أي فريق روماني لقب الدوري الأوروبي منذ 1988.
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