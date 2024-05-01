الثانية للفريقين هذا الموسم.. الغندور حكما لمواجهة الإسماعيلي ضد الأهلي

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 00:26

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - الحكم أحمد الغندور

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أحمد الغندور لإدارة مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي.

ويستضيف استاد برج العرب مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

ويدير الغندور المباراة الثانية للفريقين هذا الموسم بمسابقة الدوري.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي الكأس خبر في الجول - رغم جاهزيته.. أفشة بين 8 مستبعدين من قائمة الأهلي ضد الإسماعيلي كرة سلة - الـ11 على التوالي.. الجندي يخطف لـ الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة تدريب الزمالك - عودة أوباما وتصعيد 6 ناشئين استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

وكان الغندور حكما لمواجهة الأهلي أمام بلدية المحلة من الجولة الخامسة والتي انتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما أدار مباراة المصري ضد الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي كالآتي:

حكم ساحة: أحمد الغندور

حكم مساعد: أحمد حسام طه

حكم مساعد: يوسف البساطي

حكم رابع: مبروك نبيل

حكم تقنية الفيديو: طارق مجدي

حكم تقنية الفيديو المساعد: مصطفى الشهدي

ولم يذق الأهلي طعم الخسارة تحت إدارة أحمد الغندور إذ فاز الأحمر 15 مرة وتعادل أربع مرات في 19 مباراة أدارهم.

أما الإسماعيلي فحقق الفوز ثلاث مرات وتعادل في 8 مباريات مقابل ست هزائم تحت إدارة الغندور.

وأدار الغندور مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي مرة واحدة من قبل وكان ذلك في موسم 2022 - 2023 وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري أحمد الغندور
نرشح لكم
خبر في الجول - رغم جاهزيته.. أفشة بين 8 مستبعدين من قائمة الأهلي ضد الإسماعيلي تدريب الزمالك - عودة أوباما وتصعيد 6 ناشئين استعدادا لمواجهة البنك الأهلي غياب رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في الدوري خبر في الجول - تأكد غياب الشناوي عن مواجهة الإسماعيلي بين بلعيد وبانون.. في الجول يكشف تفكير كولر لتدعيم دفاع الأهلي خبر في الجول - نقل مباراة سموحة أمام الزمالك إلى استاد برج العرب الزمالك يعلن تأجيل الحكم في قضية باتشيكو لبيب: زيزو وعواد مستمران مع الزمالك.. ونحاول إصلاح الماضي
أخر الأخبار
نقطة تفصل سام مرسي عن بريميرليج 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - بعد تكرار فوزه.. علي زين يقود دينامو بوخارست إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 4 ساعة | كرة يد
الثانية للفريقين هذا الموسم.. الغندور حكما لمواجهة الإسماعيلي ضد الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
"مغربي قائد إنجازات سيتي".. يونايتد يعلن إجراء تغييرين في قيادات النادي 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي الكأس 4 ساعة | كرة سلة
أنشيلوتي لا يخسر أمام بايرن ميونيخ.. التعادل يحسم مواجهة الذهاب بين البافاري وريال مدريد 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الفوز السابع.. الهلال يضرب الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين 5 ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - رغم جاهزيته.. أفشة بين 8 مستبعدين من قائمة الأهلي ضد الإسماعيلي 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية