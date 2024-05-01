الثانية للفريقين هذا الموسم.. الغندور حكما لمواجهة الإسماعيلي ضد الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أحمد الغندور لإدارة مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي.

ويستضيف استاد برج العرب مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

ويدير الغندور المباراة الثانية للفريقين هذا الموسم بمسابقة الدوري.

وكان الغندور حكما لمواجهة الأهلي أمام بلدية المحلة من الجولة الخامسة والتي انتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما أدار مباراة المصري ضد الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي كالآتي:

حكم ساحة: أحمد الغندور

حكم مساعد: أحمد حسام طه

حكم مساعد: يوسف البساطي

حكم رابع: مبروك نبيل

حكم تقنية الفيديو: طارق مجدي

حكم تقنية الفيديو المساعد: مصطفى الشهدي

ولم يذق الأهلي طعم الخسارة تحت إدارة أحمد الغندور إذ فاز الأحمر 15 مرة وتعادل أربع مرات في 19 مباراة أدارهم.

أما الإسماعيلي فحقق الفوز ثلاث مرات وتعادل في 8 مباريات مقابل ست هزائم تحت إدارة الغندور.

وأدار الغندور مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي مرة واحدة من قبل وكان ذلك في موسم 2022 - 2023 وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.