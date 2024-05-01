كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي الكأس
الأربعاء، 01 مايو 2024 - 00:17
كتب : هاني العوضي
أقصى الاتحاد السكندري فريق الزمالك من نصف نهائي كأس مصر لرجال الكرة السلة.
وتغلب الاتحاد على الزمالك بنتيجة 76-68 في ختام مباريات نصف النهائي.
وكان الزمالك قد حصد وصافة النسخة الماضية من البطولة.
ويتكرر نهائي الاتحاد السكندري أمام الأهلي للمرة الرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.
وتستضيف صالة زويل بمدينة 6 أكتوبر المباراة النهائية مساء الخميس.
وبدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين وحسم الاتحاد الفترة الأولى بنتيجة 21-20.
بينما وسع لاعبو الاتحاد الفارق في الفترة الثانية والتي انتهت بتقدم الفريق السكندري 50-31.
وقلص الزمالك الفارق في الفترة الثالثة والتي أنهاها الاتحاد متفوقا بنتيجة 63-52.
وشهدت الفترة الرابعة إثارة كبرى بعدما قلص الزمالك الفارق من 15 نقطة إلى ست نقاط فقط.
ولكن نجح لاعبو الاتحاد في حسم المباراة في النهاية بنتيجة 76-68.
وكان الاتحاد قد حصد آخر ألقابه ببطولة كأس مصر في 2021 على حساب الأهلي.