كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي الكأس

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 00:17

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد - كرة سلة

أقصى الاتحاد السكندري فريق الزمالك من نصف نهائي كأس مصر لرجال الكرة السلة.

وتغلب الاتحاد على الزمالك بنتيجة 76-68 في ختام مباريات نصف النهائي.

وكان الزمالك قد حصد وصافة النسخة الماضية من البطولة.

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ويتكرر نهائي الاتحاد السكندري أمام الأهلي للمرة الرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

وتستضيف صالة زويل بمدينة 6 أكتوبر المباراة النهائية مساء الخميس.

وبدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين وحسم الاتحاد الفترة الأولى بنتيجة 21-20.

بينما وسع لاعبو الاتحاد الفارق في الفترة الثانية والتي انتهت بتقدم الفريق السكندري 50-31.

وقلص الزمالك الفارق في الفترة الثالثة والتي أنهاها الاتحاد متفوقا بنتيجة 63-52.

وشهدت الفترة الرابعة إثارة كبرى بعدما قلص الزمالك الفارق من 15 نقطة إلى ست نقاط فقط.

ولكن نجح لاعبو الاتحاد في حسم المباراة في النهاية بنتيجة 76-68.

وكان الاتحاد قد حصد آخر ألقابه ببطولة كأس مصر في 2021 على حساب الأهلي.

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