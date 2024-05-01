أنشيلوتي لا يخسر أمام بايرن ميونيخ.. التعادل يحسم مواجهة الذهاب بين البافاري وريال مدريد

حافظ كارلو أنشيلوتي على سجله بدون هزيمة خلال مواجهاته لفريق بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد خارج ملعبه أمام بايرن ميونيخ بهدفين لكل منهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ولعب أنشيلوتي أمام بايرن ميونيخ للمرة التاسعة في دوري الأبطال وهذه هي المباراة الثالثة له كمدير فني لفريق ريال مدريد.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول بالتقدم بهدف دون مقابل سجله فينيسيوس جونيور.

بينما نجح بايرن ميونيخ في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني في تسجيل هدفين عن طريق ليروي ساني وهاري كين من ركلة جزاء.

وخطف فينيسيوس التعادل بتسجيل ثاني أهدافه في اللقاء وهذه المرة من ركلة جزاء.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين على استاد سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد يوم الأربعاء 8 مايو، وتأجل الحسم للأسبوع المقبل.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط قوي من فريق بايرن ميونيخ وكاد ساني أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية ولكن تألق أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد وتصدى لها ببراعة.

وتحصل بايرن ميونيخ على ركلتين ركنيتين في أول سبع دقائق بالمباراة ليستمر الضغط البافاري بحثا عن الهدف الأول.

وتصدى لونين لتسديدة هاري كين القوية في الدقيقة السابعة ليحافظ على نظافة شباكه.

وتواصل ضغط بايرن ميونيخ في الربع ساعة الأولى ولكن دون تسجيل أهداف مع سيطرة تامة من الفريق البافاري.

وتحصل ريال مدريد على ركنية أولى في الدقيقة 21 ولكن استقبل فينيسيوس تمريرة توني كروس بعرضية بعيدة عن المرمى.

وأهدى كروس زميله فينيسيوس جونيور بينية متقنة في الدقيقة 25 لينفرد البرازيلي بمرمى مانويل نوير وينجح في تسجيل الهدف الأول بتسديدة أرضية رائعة.

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وتراجع ريال مدريد إلى الدفاع بعد تسجيل التقدم مع هدوء نسبي في اللقاء بالربع ساعة الأخيرة.

ومع بداية الشوط الثاني كاد توني كروس أن يعزز تقدم ريال مدريد بتسديدة خطيرة في الدقيقة 51 ولكن تصدى لها مانويل نوير ببراعة.

ونجح ساني في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 53 بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية داخل شباك لونين.

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وتحصل جمال موسيالا على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد عرقلة من لوكاس فاسكيز.

ونجح هاري كين في تسجيل التقدم لبايرن ميونيخ في الدقيقة 57 بعدما سدد الكرة أرضية في الزاوية اليمنى.

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هاري كين لا يخطئ في ركلات الجزاء 🎯pic.twitter.com/DCRaJfgXcT — FilGoal (@FilGoal) April 30, 2024

وتبادل الفريقان الضغط في النصف ساعة الأخيرة من المباراة من أجل مزيد من الأهداف.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد عرقلة كيم مين جاي لرودريجو.

ونجح فينيسيوس في الدقيقة 83 من تسجيل هدف التعادل وثاني أهدافه بالمباراة.

ولم ينجح الفريقان في خطف هدف الفوز بالوقت المتبقي ليتأجل الحسم إلى ملعب سنتياجو برنابيو.

كين يتفوق على الإنجليز

نجح هاري كين في تسجيل هدفا أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من ركلة جزاء.

ورفع كين رصيده إلى 11 مساهمة في دوري الأبطال هذا الموسم رفقة بايرن ميونيخ.

إذ نجح المهاجم الإنجليزي في تسجيل ثمانية أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

وبات كين أكثر لاعب إنجليزي في التاريخ مساهمة في الأهداف بموسم واحد في دوري أبطال أوروبا.

رقم أنشيلوتي صامد

واصل أنشيلوتي صموده أمام بايرن ميونيخ بالحفاظ على سجله دون هزيمة في تسع مباريات خاضهم ضدهم بدوري أبطال أوروبا.

وتعادل أنشيلوتي أمام البافاري للمرة الثالثة مقابل ستة انتصارات سابقة.

وقاد أنشيلوتي فريق ميلان في ست مباريات أمام بايرن ميونيخ ونجح في تحقيق الفوز أربع مرات مقابل تعادلين.

بينما مع ريال مدريد قاد المدرب الإيطالي الملكي للمرة الثالثة وتعادل لأول مرة بعد انتصارين سابقين في موسم 2013 - 2014.