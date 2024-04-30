الفوز السابع.. الهلال يضرب الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين

تأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

تقدم الهلال مبكرا في الدقيقة 25 عن طريق ميشيل ديلجادو، بعد تمريرة أرضية من مالكوم من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء لتصل إلى ميشيل المتمركز يمين منطقة الجزاء فراوغ الأخير الحارس بشكل رائع ثم سدد كرة سكنت المرمى الخالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أدرك الاتحاد التعادل عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 68، بعد كرة عرضية من أحمد الغامدي من جهة اليسار قابلها حمد الله بتسديدة من لمسة واحدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

وسجل سعود عبد الحميد هدف الفوز في الدقيقة 82، ليمنح فريقه الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

هدف الفوز جاء من هجمة مرتدة للهلال مررها مالكوم إلى سعود عبد الحميد المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير بباطن القدم اليمنى سكنت يمين المرمى.

وألغى الحكم خلال المباراة 3 أهداف بواقع اثنين للاتحاد وهدف للهلال.

سجل عبد الرزاق حمد الله هدفا مبكرا لاتحاد جدة في الدقيقة الثامنة، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، وفي الدقيقة 72 ألغى الحكم هدفا ثانيا للاتحاد بعد رأسية من عبد الرزاق حمد الله بداعي وجود تسلل على فواز الصقور في بداية اللعبة.

وأضاف الهلال هدفا ثانيا ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 38 عن طريق مالكوم بعد كرة عرضية من ميتروفيتش من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى مالكوم المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة سكنت يمين المرمى.

وحقق الهلال الفوز على حساب اتحاد جدة للمرة السابعة هذا الموسم، بعد مواجهات الدوري والسوبر، ودوري أبطال آسيا.

وينتظر الهلال الفائز من نصف النهائي الآخر، المقرر التاسعة مساء الأربعاء بين النصر والخليج.

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