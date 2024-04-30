كرة سلة - الـ11 على التوالي.. الجندي يخطف لـ الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 23:25

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - الأهلي ضد الجزيرة كرة سلة

خطف فريق الأهلي تأهله إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة للمرة الـ 11 على التوالي.

وتغلب الأهلي على الجزيرة بنتيجة 67-66 في الثانية الأخيرة من عمر اللقاء.

ونجح عمرو الجندي لاعب الأهلي في تحويل تأخر الأهلي من نتيجة 64-66 إلى فوز قاتل بعد تسجيل ثلاثية في آخر ثانيتين ليتأهل الأهلي بنتيجة 67-66.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر كرة سلة - الانتصار الخامس.. الأهلي يختتم مجموعة BAl بالفوز على بانجي كرة سلة - الأهلي يحبط عودة بنغازي ويحسم تأهله لربع نهائي BAL سلة – سبورتنج يهزم الجزيرة ويواجه الاتحاد في نصف نهائي الدوري

وكان الأهلي قد توج بلقب آخر نسختين على حساب كل من الاتحاد والزمالك على الترتيب.

ويتواجد الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة السلة منذ نسخة 2014 وحتى الآن بشكل دائم.

ومنذ نسخة 2011 لم يغب الأهلي عن النهائي سوى في نسخة 2013 فقط.

وتوج الأهلي بـ 11 لقبا لكأس مصر آخرهم النسختين الماضيتين.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة النهائي مساء بعد غدا الخميس.

وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي على صالة 6 أكتوبر.

الأهلي كرة سلة كأس مصر الجزيرة عمرو الجندي
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي الكأس كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر كرة سلة - الانتصار الخامس.. الأهلي يختتم مجموعة BAl بالفوز على بانجي كرة سلة - الأهلي يحبط عودة بنغازي ويحسم تأهله لربع نهائي BAL انتهت BAL - الأهلي (87)-(76) الأهلي بنغازي.. خامس مباريات المجموعة سلة – سبورتنج يهزم الجزيرة ويواجه الاتحاد في نصف نهائي الدوري سلة – الأهلي يخسر من سيتي أويلرز الأوغندي وصراع صدارة المجموعة يشتعل في The Bal كرة سلة - العلامة الكاملة في الدور الأول.. الأهلي يهزم بانجي في بطولة BAL
أخر الأخبار
نقطة تفصل سام مرسي عن بريميرليج 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - بعد تكرار فوزه.. علي زين يقود دينامو بوخارست إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2 ساعة | كرة يد
الثانية للفريقين هذا الموسم.. الغندور حكما لمواجهة الإسماعيلي ضد الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
"مغربي قائد إنجازات سيتي".. يونايتد يعلن إجراء تغييرين في قيادات النادي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي الكأس 2 ساعة | كرة سلة
أنشيلوتي لا يخسر أمام بايرن ميونيخ.. التعادل يحسم مواجهة الذهاب بين البافاري وريال مدريد 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الفوز السابع.. الهلال يضرب الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين 3 ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - رغم جاهزيته.. أفشة بين 8 مستبعدين من قائمة الأهلي ضد الإسماعيلي 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية