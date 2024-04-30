كرة سلة - الـ11 على التوالي.. الجندي يخطف لـ الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة
الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 23:25
كتب : FilGoal
خطف فريق الأهلي تأهله إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة للمرة الـ 11 على التوالي.
وتغلب الأهلي على الجزيرة بنتيجة 67-66 في الثانية الأخيرة من عمر اللقاء.
ونجح عمرو الجندي لاعب الأهلي في تحويل تأخر الأهلي من نتيجة 64-66 إلى فوز قاتل بعد تسجيل ثلاثية في آخر ثانيتين ليتأهل الأهلي بنتيجة 67-66.
وكان الأهلي قد توج بلقب آخر نسختين على حساب كل من الاتحاد والزمالك على الترتيب.
ويتواجد الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة السلة منذ نسخة 2014 وحتى الآن بشكل دائم.
ومنذ نسخة 2011 لم يغب الأهلي عن النهائي سوى في نسخة 2013 فقط.
وتوج الأهلي بـ 11 لقبا لكأس مصر آخرهم النسختين الماضيتين.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة النهائي مساء بعد غدا الخميس.
وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي على صالة 6 أكتوبر.
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