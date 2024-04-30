تدريب الزمالك - عودة أوباما وتصعيد 6 ناشئين استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

شهدت تدريب فريق الزمالك يوم الثلاثاء، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" بشكل كامل، بعد تعافيه من الإصابة بكسر في الفك، خضع بسببها لعملية جراحية.

ويستعد الزمالك لمواجهةو البنك الأهلي في الدوري، يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات الجولة الـ20.

وخاض "أوباما" الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة بشكل كامل وطبيعي بعد الاطمئنان على حالته.

وقام محمد أسامة طبيب الفريق بمتابعة "أوباما" خلال المران، والاطمئنان على حالته.

وشهد المران تصعيد بعض اللاعبين الشباب، وهم المدافع أحمد رفاعي، ومحمد صلاح الجناح الهجومي ثنائي فريق مواليد 2003، وعمار ياسر الجناح الهجومي لفريق مواليد 2005، بجانب محمد السيد لاعب الوسط مواليد 2006.

كما شارك في مران حراس المرمى محمود الشناوي مواليد 2004، بالإضافة إلى عمر عبد العزيز 2008 عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال أفريقيا الدولية الودية التي أقيمت هذا الشهر في دولة الجزائر.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة على هامش المران، موجها التحية للاعبين بعد الفوز الكبير أمام دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

ووضع جوميز تدريبا استشفائيا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة دريمز، دون المشاركة في باقي فترات التدريب.

كما خاض محمد عواد حارس المرمى، مجموعة من التدريبات التأهيلية الخفيفة تحت إشراف لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق، فيما أدى محمد صبحي مجموعة من التدريبات التأهيلية الخاصة على هامش المران، وفقا للبرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع للحارس من قبل الجهاز الطبي بسبب الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الضامة.

وأدى محمود عبدالرازق "شيكابالا"، محمد أشرف "روقا"، والسنغالي إبراهيما نداي تدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج الموضوع لكل لاعب .