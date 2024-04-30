انتهت دوري الأبطال - بايرن ميونيخ (2)-(2) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

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أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل بهدفين لكل فريق

ق 87.. تبديل لبايرن بنزول ألفونسو ديفيز بدلا من ساني وآخر لريال مدريد بنزول خوسيلو بدلا من رودريجو

ق 83.. جووووول فينسيوس يسجل التعادل لصالح ريال مدريد بعدما سدد الكرة في شباك مانويل نوير الذي اتجه للجهة الأخرى.

ق 82.. ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعد عرقلة كيم مين جاي لرودريجو داخل منطقة الجزاء

ق 80.. تبديل لبايرن بنزول جنابري بدلا من توماس مولر.

ق 67.. تبديلان لريال مدريد بنزول براهيما دياز ومودريتش، بدلا من توني كروس وبيلنجهام.

ق 69.. مر موسيالا بطريقة رائعة من الجانب الأيسر ليلعب عرضية حولها دفاع ريال مدريد لركنية.

تبديل لريال مدريد بنزول كامافينجا بدلا من ناتشو.

ق 57.. جووووول هاري كين يسجل التعادل من ركلة جزاء سددها على يمين لونين في الشباك

ق 55.. ركلة جزاء بعد فاصل مهاري رائع من موسيالا ليتعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء

ق 53.. جوووووول ليروي ساني يسجل هدف التعامل من تصويبة صاروخية سكنت شباك ريال مدريد.

تبديل لبايرن ميونيخ مع بداية الشوط الثاني بنزول جوريرو بدلا من ليون جورتسيكا.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف

ق 25.. جوووووول فينسيوس يسجل الهدف الأول لريال مدريد مستغلا تمريرة رائعة من توني كروس لينفرد بمرمى نوير ويسجل في الشباك.

بداية المباراة