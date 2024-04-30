الزمالك يعلن تأجيل الحكم في قضية باتشيكو

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك تلقيه إخطارا رسميا من المحكمة الرياضية يفيد بمد أجل الحكم في قضية جايمي باتشيكو مدربه الأسبق.

وأشار أدهم إلى أن الحكم في القضية قد تم تأجيله حتى يوم 31 يوليو المقبل.

وكان باتشيكو قد تقدم بشكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع النادي.

أخبار متعلقة:
اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة سداسي الفريق ليكيب: سان جيرمان يدرس تمديد عقد لويس إنريكي القصة الكاملة - هل تؤدي قُبلة الرئيس إلى استبعاد إسبانيا من يورو 2024؟ تشافي يكشف سبب إعلان رحيله عن برشلونة.. ولماذا غير رأيه

وأصدر فيفا قرارا بإلزام الزمالك بمبلغ 450 ألف يورو لصالح باتشيكو وهو ما اعترض عليه المدرب البرتغالي وتقدم باستئناف على الحكم الصادر.

وكان الزمالك قد أعلن تلقيه خطابا يفيد بإيقاف القيد بسبب مستحقات لاعبه السابق خالد بوطيب والتي بلغت 2 مليون و400 ألف يورو.

وتولى باتشيكو تدريب الزمالك خلال الفترة ما بين سبتمبر 2020 وحتى مارس 2021.

وقاد باتشيكو الزمالك في 26 مباراة نجح خلالها في تحقيق الفوز 16 مرة وخسر 4 مباريات وتعادل 6.

الزمالك جايمي باتشيكو
نرشح لكم
الدرجة الثالثة - إبراهيم سعيد مدربا لنادي مدينة نصر لبيب: زيزو وعواد مستمران مع الزمالك.. ونحاول إصلاح الماضي الهاني سليمان: شوبير الأنسب لحراسة مرمى المنتخب في عدم وجود الشناوي وأنا بعده المقاولون: حال الكرة المصرية يزداد سوءا.. وسنتعرض للظلم أكثر في الدوري ناصر منسي: جمهور الزمالك الأفضل في إفريقيا.. وسنفوز بالكونفدرالية لإسعادهم مدير الكرة ببلدية المحلة يكشف حقيقة رحيل أحمد عبد الرؤوف عن تدريب الفريق الغزاوي: نركز على الدوري أولا قبل النهائي الإفريقي.. والرياضة بدون جماهير ليس لها طعم أحمد سالم: أزمة بوطيب مستفزة ومصر كانت أولى بهذه الدولارات.. وهذا تفسير احتفال شلبي
أخر الأخبار
الزمالك يعلن تأجيل الحكم في قضية باتشيكو ساعة | الكرة المصرية
اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة سداسي الفريق ساعة | سعودي في الجول
القصة الكاملة - هل تؤدي قُبلة الرئيس إلى استبعاد إسبانيا من يورو 2024؟ ساعة | الكرة الأوروبية
ليكيب: سان جيرمان يدرس تمديد عقد لويس إنريكي ساعة | الكرة الأوروبية
تشافي يكشف سبب إعلان رحيله عن برشلونة.. ولماذا غير رأيه ساعة | الدوري الإسباني
ليفاندوفسكي: 16 هدفا؟ كان بإمكاني تسجيل المزيد لو حصلت على فرص أكثر 2 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: محكمة التحكيم الرياضي ترفض طلب اتحاد العاصمة بشأن مواجهة نهضة بركان 2 ساعة | الكرة الإفريقية
القسم الثاني بـ - بتروسبورت يستضيف اثنين من المباريات الفاصلة المؤهلة لدورة الترقي 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية