الزمالك يعلن تأجيل الحكم في قضية باتشيكو

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك تلقيه إخطارا رسميا من المحكمة الرياضية يفيد بمد أجل الحكم في قضية جايمي باتشيكو مدربه الأسبق.

وأشار أدهم إلى أن الحكم في القضية قد تم تأجيله حتى يوم 31 يوليو المقبل.

وكان باتشيكو قد تقدم بشكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع النادي.

وأصدر فيفا قرارا بإلزام الزمالك بمبلغ 450 ألف يورو لصالح باتشيكو وهو ما اعترض عليه المدرب البرتغالي وتقدم باستئناف على الحكم الصادر.

وكان الزمالك قد أعلن تلقيه خطابا يفيد بإيقاف القيد بسبب مستحقات لاعبه السابق خالد بوطيب والتي بلغت 2 مليون و400 ألف يورو.

وتولى باتشيكو تدريب الزمالك خلال الفترة ما بين سبتمبر 2020 وحتى مارس 2021.

وقاد باتشيكو الزمالك في 26 مباراة نجح خلالها في تحقيق الفوز 16 مرة وخسر 4 مباريات وتعادل 6.