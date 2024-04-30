اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة سداسي الفريق

كشف نادي اتحاد جدة موقف السداسي المصاب، عمر هوساوي، حامد الغامدي، كريم بنزيمة، مد الله العليان، فابينيو ولويز فيليبي.

وأوضح النادي أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة يشكو من إصابة عضلة الساق اليسرى، وهي الإصابة ذاتها، التي ألمّت بزميله مد الله العليان، الظهير الأيسر.

بينما يعاني البرازيلي لويز فيليبي من إصابة العضلة الخلفية اليسرى.

ويشكو مواطنه فابينيو من ألم في وتر عضلة الفخذ اليسرى.

كما يعاني عمر هوساوي من التهاب في عظمة الساق، إضافة إلى شكوى حامد الغامدي من إصابة العضلة الضامة اليمنى.

ولم يحدد النادي موعد عودة السداسي إلى التدريبات الجماعية، على أن تقيم أوضاعهم، ومدى تحسن حالتهم، قبل المشاركة مع الفريق.

إلى ذلك، استعاد فريق اتحاد جدة نجمه الفرنسي نجولو كانتي قبل مواجهة الهلال المرتقبة في كأس الملك.

ويلعب النمور ضد الهلال في نصف نهائي الكأس يوم الثلاثاء.

وشارك النجم الفرنسي في التدريب الجماعي للفريق يوم الاثنين ليصبح جاهزا للمشاركة في اللقاء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن أمر مشاركته كأساسي أو كبديل لم يحسم بعد.

ومن المرجح أن يحسم الجهاز الفني للنمور أمر مشاركة كانتي قبل ساعات من اللقاء.

وتعافى كانتي من إصابة في العضلة الضامة لحقت به نهاية الأسبوع قبل الماضي، وغاب بسببها عن الجولتين 28 و29 من الدوري السعودي.

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