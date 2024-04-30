ليكيب: سان جيرمان يدرس تمديد عقد لويس إنريكي

ذكرت جريدة ليكيب أن نادي باريس سان جيرمان يدرس تمديد عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي.

لويس إنريكي يقود سان جيرمان نحو رباعية تاريخية في موسمه الأول، إذ حصد الدوري الفرنسي والسوبر الفرنسي، ويلعب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس فرنسا.

وأشار التقرير إلى أن تألق لويس إنريكي في قيادة الفريق جعل الإدارة تدرس الاعتماد تعيين المدرب الإسباني على المدى الطويل.

وأضاف التقرير أن إدارة سان جيرمان تفكر بالفعل في تمديد عقد لويس إنريكي، إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الحالي في يونيو 2025.

لويس إنريكي أكد من قبل أنه لن يغادر النادي إلا في حالة إقالته.

وأوضح تقرير ليكيب أن مفاوضات التجديد لم تبدأ بشكل رسمي حاليا، في ظل تركيز لويس إنريكي على فترة نهاية الموسم.

ولا يريد المدرب الإسباني اتخاذ قرار بشأن مستقبله على المدى الطويل في هذا الوقت، حسب التقرير.

ويستعد سان جيرمان لملاقاة بروسيا دورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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