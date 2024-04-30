ليفاندوفسكي: 16 هدفا؟ كان بإمكاني تسجيل المزيد لو حصلت على فرص أكثر

يرى روبرت ليفاندوفسكي إنه كان بإمكانه تسجيل أكثر من 16 هدفا بالدوري إذا أتيح لفريقه المزيد من الفرص.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وفاز برشلونة على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في المباراة ليصل لهدفه 16 بالدوري هذا الموسم.

وقال ليفاندوفسكي للصحفيين عقب المباراة: "الشوط الأول لم يكن سهلا ولم نجد أي مساحات في الهجوم ولكن الأهم هو إننا برشلونة وإذا سجلوا هدفين ضدنا يجب أن نقف ونسجل أكثر".

وتابع "لعبنا بشكل جيد والآن علينا أن نفكر في مواجهة جيرونا الأسبوع المقبل".

وأضاف "سجلت فقط 16 هدفا إذا كان المزيد من الفرص تتاح لنا كنت سأسجل أكثر وسيكون الأمر أسهل لو الفريق بالكامل لعب بشكل جيد هجوميا، نحن نفوز معا ونعمل معا".

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث ويستمر الصراع بينهما على وصافة ريال مدريد المتصدر والذي يتبقى له حصد 6 نقاط لحسم اللقب بشكل رسمي.