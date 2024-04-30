القسم الثاني بـ - بتروسبورت يستضيف اثنين من المباريات الفاصلة المؤهلة لدورة الترقي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ملعب مباراتين من الثلاث مباريات الفاصلة في دوري القسم الثاني بـ والمؤهلين إلى دورة الترقي للدوري الممتاز.

وتم تحديد ملعب بترو سبورت لاستضافة مباراتي المنصورة ضد سبورتنج يوم 11 مايو ومنتخب السويس ضد كهرباء الإسماعيلية يوم 12 مايو.

فيما سيتم تحديد موعد المباراة الثالثة بين الترسانة وديروط في وقت لاحق.

وتأهل الفرق الـ 6 إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل فيما ستقام المباريات الثلاثة الفاصلة لتحديد الصاعدين لدورة الترقي.

في دورة الترقي ستلعب الفرقة المتأهلة مع صاحب المركز الثالث من دوري المحترفين على الصعود للدوري المصري الممتاز.

صاحب المركز الثالث من دوري المحترفين سيكون أحد فريقي حرس الحدود وغزل المحلة الذين يتنافسان على المركز الثاني والثالث.

وصعد بتروجت رسميا كأول فريق للدوري الممتاز بالموسم المقبل.