القسم الثاني بـ - بتروسبورت يستضيف اثنين من المباريات الفاصلة المؤهلة لدورة الترقي

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 15:15

كتب : رضا السنباطي

المنصورة - مركز شباب القزازين - القسم الثاني ب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ملعب مباراتين من الثلاث مباريات الفاصلة في دوري القسم الثاني بـ والمؤهلين إلى دورة الترقي للدوري الممتاز.

وتم تحديد ملعب بترو سبورت لاستضافة مباراتي المنصورة ضد سبورتنج يوم 11 مايو ومنتخب السويس ضد كهرباء الإسماعيلية يوم 12 مايو.

فيما سيتم تحديد موعد المباراة الثالثة بين الترسانة وديروط في وقت لاحق.

أخبار متعلقة:
تقرير: حارس فرنسا الأساسي سيشارك في يورو 2024 بالرغم من الإصابة كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر تفوق طفيف للبافاري.. ماذا يحدث في مواجهات نصف النهائي بين بايرن مونيخ وريال مدريد الدرجة الثالثة - إبراهيم سعيد مدربا لنادي مدينة نصر

وتأهل الفرق الـ 6 إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل فيما ستقام المباريات الثلاثة الفاصلة لتحديد الصاعدين لدورة الترقي.

في دورة الترقي ستلعب الفرقة المتأهلة مع صاحب المركز الثالث من دوري المحترفين على الصعود للدوري المصري الممتاز.

صاحب المركز الثالث من دوري المحترفين سيكون أحد فريقي حرس الحدود وغزل المحلة الذين يتنافسان على المركز الثاني والثالث.

وصعد بتروجت رسميا كأول فريق للدوري الممتاز بالموسم المقبل.

بتروسبورت المنصورة الدرجة الثانية
نرشح لكم
الدرجة الثالثة - إبراهيم سعيد مدربا لنادي مدينة نصر بقيادة أحمد جعفر.. دياموند للصعود لدوري القسم الثاني "ب" دوري المحترفين - رقم 30.. استقالة نبيل محمود من تدريب مكادي دوري المحترفين - تأهل كهرباء الإسماعيلية للمرة الثانية.. وموقعة فاصلة ضد السويس المنصورة وسبورتنج يتأهلان إلى دوري المحترفين.. وخطوة على الممتاز انتهت جولة الحسم.. مالية كفر الزيات (0)-(0) المنصورة.. نهاية المباراة "اكتشاف المخالفة بعد 6 أيام".. كهرباء الإسماعيلية يقدم احتجاجا على قرار لجنة المسابقات معسكر لـ غزل المحلة قبل مواجهة لافيينا الحاسمة للتأهل للممتاز
أخر الأخبار
كرة طائرة - رضا هيكل يعلن فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي 21 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) بيراميدز 39 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يتوصل لاتفاق لحل أزمة مستحقات بلحاج المتأخرة 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الإسماعيلي (0)-(0) الأهلي.. نزول الشحات بدلا من عبد القادر 46 دقيقة | الدوري المصري
الطريق للدوري الممتاز - اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة ديروط والترسانة 52 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول قرارات الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
أحمد أمين: المربع الذهبي هدف إنبي.. وأتمنى الفوز بهداف الدوري والانضمام للمنتخب 59 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ماييلي يقود هجوم بيراميدز .. وحمدي أساسيا مع إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية