تقرير: حارس فرنسا الأساسي سيشارك في يورو 2024 بالرغم من الإصابة

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أنه من المتوقع أن يشارك مايك ماينيان مع المنتخب الفرنسي في بطولة يورو 2024 الصيف على الرغم من الإصابة التي ضربته مؤخرا.

وأصيب حارس ميلان في الفخذ قبل شهر ونصف من انطلاق يورو 2024.

وأعلن نادي ميلان إصابة حارسه الفرنسي دون أن يحدد تاريخ عودته.

وأوضح التقرير أن ماينيان سيكون جاهزا للعب مع منتخب فرنسا خلال البطولة.

وعانى الحارس الفرنسي من عدة إصابات هذا الموسم.

ويظل ماينيان هو الاختيار الأول لديدييه ديشامب مدرب فرنسا، بعد اعتزال هوجو لوريس دوليا.

وانضم ماينيان لمنتخب فرنسا أول مرة في 2019 وقتما كان لاعبًا في ليل، ثم خاض أول مباراة دولية أمام أوكرانيا وديًا في 2020.

وبدأت بذلك فرنسا حقبة جديدة في حراسة المرمى بعد هوجو لوريس أكثر من مثّل الديوك عبر التاريخ.

ومثّل لوريس منتخب فرنسا بين 2008 و2022 وخاض خلال تلك الفترة 145 مباراة.

جاء ذلك بعد حقبة طويلة لـ فابيان بارتيز، تخللها عامين لـ جريجوري كوبيه قبل أن يتربع لوريس على عرش حراسة المرمى.

ولم يكن لوريس المعتزل الوحيد في مركز حراسة المرمى مع نهاية مونديال 2022، بل ستيف مانداندا بدوره.

وكان مانداندا حارس مرمى فرنسا الثاني من 2008 حتى 2022، وخاض خلال تلك الفترة 35 مباراة.

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