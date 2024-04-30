كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر
الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 14:19
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر للموسم الجاري 2023-2024.
ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نصف النهائي، بينما يلعب الاتحاد السكندري ضد سبورتنج.
وتقام مباريات نصف النهائي للمواجهتين على صالة برج العرب في الإسكندرية.
كما تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وإليكم مواعيد جميع المباريات:
سلسلة الأهلي ضد الزمالك
المباراة الأولى
الإثنين 6 مايو 2024
المباراة الثانية
الأربعاء 8 مايو 2024
المباراة الثالثة
الجمعة 10 مايو 2024
المباراة الرابعة
الأحد 12 مايون 2024
المباراة الخامسة
الإثنين 13 مايو 2024
سلسلة الاتحاد السكندري ضد سبورتنج
المباراة الأولى
الجمعة 24 مايوم 2024
المباراة الثانية
السبت 25 مايو 2024
المباراة الثالثة
الإثنين 27 مايو 2024
المباراة الرابعة
الثلاثاء 25 مايو 2024
المباراة الخامسة
الخميس 30 مايو 2024