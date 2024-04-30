كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر للموسم الجاري 2023-2024.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نصف النهائي، بينما يلعب الاتحاد السكندري ضد سبورتنج.

وتقام مباريات نصف النهائي للمواجهتين على صالة برج العرب في الإسكندرية.

كما تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وإليكم مواعيد جميع المباريات:

سلسلة الأهلي ضد الزمالك

المباراة الأولى

الإثنين 6 مايو 2024

المباراة الثانية

الأربعاء 8 مايو 2024

المباراة الثالثة

الجمعة 10 مايو 2024

المباراة الرابعة

الأحد 12 مايون 2024

المباراة الخامسة

الإثنين 13 مايو 2024

سلسلة الاتحاد السكندري ضد سبورتنج

المباراة الأولى

الجمعة 24 مايوم 2024

المباراة الثانية

السبت 25 مايو 2024

المباراة الثالثة

الإثنين 27 مايو 2024

المباراة الرابعة

الثلاثاء 25 مايو 2024

المباراة الخامسة

الخميس 30 مايو 2024