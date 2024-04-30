كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 14:19

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر للموسم الجاري 2023-2024.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نصف النهائي، بينما يلعب الاتحاد السكندري ضد سبورتنج.

وتقام مباريات نصف النهائي للمواجهتين على صالة برج العرب في الإسكندرية.

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كما تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وإليكم مواعيد جميع المباريات:

سلسلة الأهلي ضد الزمالك

المباراة الأولى

الإثنين 6 مايو 2024

المباراة الثانية

الأربعاء 8 مايو 2024

المباراة الثالثة

الجمعة 10 مايو 2024

المباراة الرابعة

الأحد 12 مايون 2024

المباراة الخامسة

الإثنين 13 مايو 2024

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سلسلة الاتحاد السكندري ضد سبورتنج

المباراة الأولى

الجمعة 24 مايوم 2024

المباراة الثانية

السبت 25 مايو 2024

المباراة الثالثة

الإثنين 27 مايو 2024

المباراة الرابعة

الثلاثاء 25 مايو 2024

المباراة الخامسة

الخميس 30 مايو 2024

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