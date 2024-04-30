تفوق طفيف للبافاري.. ماذا يحدث في مواجهات نصف النهائي بين بايرن مونيخ وريال مدريد

ساعات قليلة تفصلنا عن واحدة من أقوى المواجهات الكلاسيكية في كرة القدم بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

مباراة هي الأولى في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

مواجهات بايرن ميونيخ وريال مدريد دائما لا تخلو من الإثارة وقد تكون هي الأكثر ندية في أوروبا على مدار تاريخ دوري الأبطال من حيث التكافؤ بين الفريقين في المواجهات المباشرة.

ولكن يحدث حينما يلتقي الفريقين في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

التقى الفريقان 7 مرات في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل أي تواجها في 14 مباراة ذهابا وإيابا.

خلال المواجهات السبعة تأهل ريال مدريد 3 مرات مقابل 4 مرات لبايرن ميونيخ.

التقى الفريقان لأول مرة في دوري أبطال أوروبا في موسم 75/76 وحقق بايرن ميونيخ التأهل بعد التعادل في الذهاب بهدف لكل فريق والفوز في الإياب بهدفين دون مقابل.

المرة الأخيرة التي التقى فيها الفريقين كانت بموسم 2017/2018، وحينها فاز ريال مدريد ذهابا 2-1 وانتهت مباراة الإياب بالتعادل 2-2.

بشكل عام فإن ريال مدريد وبايرن ميونيخ التقيا 26 مرة، حقق فيها بايرن الفوز في 11 مباراة مقابل 12 للفريق الإسباني، مع تفوق بايرن في مباراة بركلات الترجيح.

الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين هو كريستيانو رونالدو الذي سجل 9 أهداف في مرمى بايرن ميونيخ بقميص ريال مدريد.

في جميع المرات التي تأهل فيها ريال مدريد على حساب بايرن ميونيخ بدور نصف النهائي توج الملكي باللقب.

على الجانب الآخر بايرن مع تأهله 4 مرات حقق اللقب في النهاية مرتين وخسر مرتين أخرتين.

المواجهات المباشرة بشكل عام تشير إلى تفوق ريال مدريد بفارق بسيط، بينما مواجهات نصف النهائي تشير لتفوق بايرن بنفس الفارق البسيط لذلك فإن المواجهة التاريخية بين الفريقين تنبأ بمباراة كبيرة سيكون عشاق كرة القدم على موعد معها مساء اليوم.