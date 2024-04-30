الدرجة الثالثة - إبراهيم سعيد مدربا لنادي مدينة نصر

أعلن نادي مدينة نصر الصاعد حديثا إلى دوري القسم الثالث تعيين إبراهيم سعيد مديرا فنيا للفريق.

إبراهيم سعيد النادي :

ومن المقرر أن يقود إبراهيم سعيد فريق مدينة نصر بداية من الموسم المقبل.

وسبق لـ إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق العمل التدريبي وقاد فريقي جولدي والمجد السكندري.

وبدأ إبراهيم سعيد البالغ من العمر 44 عاما، مسيرته الكروية في الأهلي عام 1998 قبل أن يخرج للاحتراف لفترة قصيرة في إيفرتون الإنجليزي ويعود للأحمر مرة أخرى.

ثم يرحل عن الأهلي وينضم إلى الزمالك في عام 2004، بعدها خاض فترة احتراف أخرى في الدوري التركي قبل أن يعود وينضم لصفوف الإسماعيلي عام 2008.

وأنهى إبراهيم سعيد مسيرته ضمن صفوف الاتحاد السكندري في عام 2011.

كما بدأ إبراهيم سعيد مسيرته الدولية مع منتخب مصر في عام 2000 واستمرت حتى 2008، وخلالها توج مع الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية مرتين في 2006 و2008.