لبيب: زيزو وعواد مستمران مع الزمالك.. ونحاول إصلاح الماضي

يرى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك إن فريقه أصبح يقدم كرة قدم جميله مع مدربه الحالي جوزيه جوميز.

وقال لبيب عبر الراديو 9090: "نفتخر بوجود فريق أعاد مدرسة الفن والهندسة وأصبحنا نقدم كرة قدم جميلة من جديد، وتعاقدنا مع مدرب يمكنه السيطرة على الفريق ويقدم كرة قدم شكلها حلو والهدفين الثاني والثالث شاهدتهما بنفسي في التدريبات".

وتابع "من تسبب في دمار المنزل يتحدثوا حاليا وكأنهم لم يفعلوا أي شيء، حتى الآن نحن نحاول إصلاح الماضي وما تسبب فيه الزمن ولا نجد وقت للنظر إلى الأمام ولكننا نحاول بكل ما لدينا من قوة وعلاقات لحل جميع الأزمات وإن شاء الله تزول المحنة".

وواصل "أحمد فتوح حاليا لاعب ملتزم ويشعر وكأنه أحد قادة الفريق وهو لاعب يعتمد عليه ويقوم بدور داخل الملعب وخارج الملعب وأشعر أن فريق كرة القدم أصبح كالعائلة وجميع اللاعبين ملتفون حول بعضهم".

وشدد "زيزو وعواد مستمران في الزمالك وهما يحبون النادي ونحن نحبهما ولا يوجد أي مشكلة بالنسبة لهما وجميع اللاعبين يحترمون موقف الإدارة بأن التجديد سيأتي في الوقت المناسب".

وأتم "عواد تعرض للظلم كثيرا ولكنه واحد من أفضل الحراس في مصر".

وتأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز خارج ملعبه على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل.