لبيب: زيزو وعواد مستمران مع الزمالك.. ونحاول إصلاح الماضي

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 13:24

كتب : FilGoal

احتفال حسين لبيب بفوز الزمالك على دريمز

يرى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك إن فريقه أصبح يقدم كرة قدم جميله مع مدربه الحالي جوزيه جوميز.

وقال لبيب عبر الراديو 9090: "نفتخر بوجود فريق أعاد مدرسة الفن والهندسة وأصبحنا نقدم كرة قدم جميلة من جديد، وتعاقدنا مع مدرب يمكنه السيطرة على الفريق ويقدم كرة قدم شكلها حلو والهدفين الثاني والثالث شاهدتهما بنفسي في التدريبات".

وتابع "من تسبب في دمار المنزل يتحدثوا حاليا وكأنهم لم يفعلوا أي شيء، حتى الآن نحن نحاول إصلاح الماضي وما تسبب فيه الزمن ولا نجد وقت للنظر إلى الأمام ولكننا نحاول بكل ما لدينا من قوة وعلاقات لحل جميع الأزمات وإن شاء الله تزول المحنة".

أخبار متعلقة:
ليفربول يراقب حارس يقترب من الهبوط فالفيردي: علينا استغلال حظ البطل.. وإيقاف موسيالا لن يكون سهلا بعد انتشاله من الإفلاس.. رونالدو يعلن بيع كروزيرو الهاني سليمان: شوبير الأنسب لحراسة مرمى المنتخب في عدم وجود الشناوي وأنا بعده

وواصل "أحمد فتوح حاليا لاعب ملتزم ويشعر وكأنه أحد قادة الفريق وهو لاعب يعتمد عليه ويقوم بدور داخل الملعب وخارج الملعب وأشعر أن فريق كرة القدم أصبح كالعائلة وجميع اللاعبين ملتفون حول بعضهم".

وشدد "زيزو وعواد مستمران في الزمالك وهما يحبون النادي ونحن نحبهما ولا يوجد أي مشكلة بالنسبة لهما وجميع اللاعبين يحترمون موقف الإدارة بأن التجديد سيأتي في الوقت المناسب".

وأتم "عواد تعرض للظلم كثيرا ولكنه واحد من أفضل الحراس في مصر".

وتأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز خارج ملعبه على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل.

الزمالك حسين لبيب
نرشح لكم
الدرجة الثالثة - إبراهيم سعيد مدربا لنادي مدينة نصر الهاني سليمان: شوبير الأنسب لحراسة مرمى المنتخب في عدم وجود الشناوي وأنا بعده المقاولون: حال الكرة المصرية يزداد سوءا.. وسنتعرض للظلم أكثر في الدوري ناصر منسي: جمهور الزمالك الأفضل في إفريقيا.. وسنفوز بالكونفدرالية لإسعادهم مدير الكرة ببلدية المحلة يكشف حقيقة رحيل أحمد عبد الرؤوف عن تدريب الفريق الغزاوي: نركز على الدوري أولا قبل النهائي الإفريقي.. والرياضة بدون جماهير ليس لها طعم أحمد سالم: أزمة بوطيب مستفزة ومصر كانت أولى بهذه الدولارات.. وهذا تفسير احتفال شلبي تعيين إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر
أخر الأخبار
تقرير: حارس فرنسا الأساسي سيشارك في يورو 2024 بالرغم من الإصابة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر 25 دقيقة | كرة سلة
تفوق طفيف للبافاري.. ماذا يحدث في مواجهات نصف النهائي بين بايرن مونيخ وريال مدريد 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الدرجة الثالثة - إبراهيم سعيد مدربا لنادي مدينة نصر 42 دقيقة | القسم الثاني
فودين ينافس دي بروين وجفارديول على جائزة لاعب الشهر في سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
لبيب: زيزو وعواد مستمران مع الزمالك.. ونحاول إصلاح الماضي ساعة | الكرة المصرية
ليفربول يراقب حارس يقترب من الهبوط ساعة | الدوري الإنجليزي
فالفيردي: علينا استغلال حظ البطل.. وإيقاف موسيالا لن يكون سهلا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية