فالفيردي: علينا استغلال حظ البطل.. وإيقاف موسيالا لن يكون سهلا

يشعر فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد بأن منافسه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ، سيقاتل حتى الرمق الأخير من أجل التأهل للمباراة النهائية.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن يوم الثلاثاء، في ذهاب نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب أليانز أرينا.

وقال فالفيردي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الحظ ضروري للغاية في هذه المسابقة كما حدث في دوري أبطال أوروبا قبل عامين أمام مانشستر سيتي".

وأضاف "هذا ما يسمى بحظ البطل، عليك اغتنام ذلك والاستمتاع به".

وتابع "جميع المباريات في هذه المسابقة صعبة. لقد فاز بايرن بعدد كبير من الألقاب وهو فريق، مثل ريال مدريد، يناضل حتى اللحظة الأخيرة من أجل هذا اللقب".

وأكمل "سيكون إيقاف جمال موسيالا أمرا صعبا، فهو لاعب رائع، لقد حقق الكثير بالفعل على الرغم من سنه الصغير".

وأردف لاعب منتخب أوروجواي "علينا أن نحترم موسيالا وأتمنى أن نتمكن من إيقافه وأن نكون أقوى من بايرن".

وواصل "لاعبو فريقنا رائعون ويتمتعون بالجودة والتفاني ويتطلعون لمنح ريال مدريد اللقب رقم 15 في تاريخ دوري الأبطال".

وشدد "أستمتع بلعب هذا الكم من الدقائق. اللعب في ريال مدريد أمر رائع جدا، أستمتع بذلك وأتعلم من الجهاز الفني ومن زملائي".

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في ملعب سنتياجو برنابيو.

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