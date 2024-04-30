الهاني سليمان: شوبير الأنسب لحراسة مرمى المنتخب في عدم وجود الشناوي وأنا بعده

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 12:22

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - الهاني سليمان

يرى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي هو الأنسب لحراسة عرين منتخب مصر في حالة عدم اكتمال جاهزية محمد الشناوي.

الهاني سليمان

النادي : سموحة

مصر

وقال الهاني سليمان عبر قناة أون تايم سبورتس: "حافظت على نظافة شباكي في 102 مباراة خلال مسيرتي".

وأضاف "إذا تعافى الشناوي قبل التوقف الدولي المقبل سيكون هو حارس منتخب مصر وإذا لم يلحق مصطفى شوبير هو الأنسب لحراسة مرمى المنتخب، ومن بعده الهاني سليمان".

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وواصل "وضعت مصطفى شوبير كحارس للمنتخب قبلي بسبب الاحتكاك الإفريقي مع الأهلي، وهو حارس جيد ويعمل على تطوير نفسه بشكل جيد، ولكن يتفوق عني فقط في المباريات الإفريقية

وأكمل "إذا كنت حارس الأهلي أو الزمالك لاختلفت الأمور كثيرا معي، وذلك بسبب خوض الكثير من البطولات واكتساب الخبرات الإفريقية".

وتابع "اختياراتي الأنسب لحراسة المنتخب في حالة عدم وجود محمد الشناوي هي مصطفى شوبير ثم الهاني سليمان ثم علي لطفي".

وبسؤاله عن عدم وجود محمد عواد ضمن اختياراتك لحراسة المنتخب رد قائلا: "عادي".

وأتم تصريحاته بالحديث عن ركلة جزاء المقاولون ضد سموحة قال: "لا أستطيع التحدث عن الحالة التحكيمية ولكني كنت أركز فقط ألا تتقدم قدمي عن خط المرمى".

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