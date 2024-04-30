المقاولون: حال الكرة المصرية يزداد سوءا.. وسنتعرض للظلم أكثر في الدوري

عبر محمد عادل المشرف على الكرة في المقاولون العرب عن شعوره بالغضب مؤكدا أن فريقه يتعرض لظلم تحكيمي في الدوري المصري.

وقال محمد عادل عبر قناة أون تايم سبورتس: "الوضع أصبح كارثي أكثر من اللازم وحالة الكرة المصرية من سيئ إلى أسوأ ولا ترضي أحد".

وأضاف "حق المقاولون القانوني هو إعادة مباراة سموحة لأن الحكم وقع في خطأ قانوني وكان لابد من إعادة ركلة الجزاء".

وأكمل "نحن في ظروف صعبة جدا وأرسلنا 5 خطابات سابقة إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام ولكن لم يرد علينا أي شخص".

وواصل "إلى متى سيتم ظلم المقاولون العرب ولمصلحة من، ولن نسكت عن هذا الظلم، ولا نريد سوى حقنا فقط".

وأتم تصريحاته "أعرف جيدا أن بعد تصريحاتي سيتم ظلم المقاولون أكثر وأكثر من الحكام في الدوري".

وكان نادي المقاولون العرب أعلن تقدمه بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة لإعادة مباراة سموحة في الدوري والتي خسرها الفريق الأصفر بهدف دون رد، وذلك بعد عدم احتساب هدف التعادل لذئاب الجبل وعدم إعادة ركلة الجزاء في اللحظات الأخيرة من المواجهة.