NBA - ناجتس وثاندر يتأهلان لنصف نهائي الغرب.. وحدث نادر لأول مرة منذ 2005

تأهل دنفر ناجتس إلى نصف نهائي القسم الغربي في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعد فوزه على لوس أنجلوس ليكرز في المباراة الخامسة بينهما، لتنتهي السلسلة بفوز ناجتس 4-1.

وانتصر ناجتس حامل لقب الموسم الماضي على ليكرز بنتيجة 108-106 في الثواني الأخيرة من المباراة الخامسة بينهما.

فقد سجل جمال موراي نجم ناجتس سلة الفوز قبل 3 ثوان من نهاية اللقاء ليرفع عدد نقاطه في المباراة إلى 32 نقطة.

فيما تألق نيكولا يوكيتش بتسجيل 25 نقطة لناجتس و20 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

بينما سجل ليبرون 30 نقطة و9 متابعات و11 تمريرة حاسمة.

وبذلك ودع ليكرز ونجمه ليبرون جيمس الإقصائيات من الدور الأول، ليفشل في الثأر من الخسارة أمام ناجتس في نهائي القسم الغربي الموسم الماضي بنتيجة 4-0.

لأول مرة منذ 2005 يغيب الثلاثي ليبرون جيمس وستيفن كيري نجم جولدن ستيت واريورز وكيفين دورانت لاعب فينيكس صنز عن نصف نهائي الأدوار الإقصائية لدوري NBA.

لأول مرة منذ 19 عاما 📅 غياب الثلاثي ليبرون جيمس وستيفن كيري وكيفين دورانت عن الدور الثاني من الأدوار الإقصائية لدوري NBA 🏀😲 pic.twitter.com/Tq3o2SFsHR — FilGoal (@FilGoal) April 30, 2024

ويلعب ناجتس في نصف النهائي ضد مينيسوتا تمبرولفز الذي هزم فينيكس صنز بنتيجة 4-0.

كما تأهل أوكلاهوما سيتي ثاندر لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 2016 بعدما انتصر على نيو أورليانز بيليكانز في المباراة الرابعة بنتيجة 97-89، ليحسم السلسلة 4-0.

في القسم الشرقي، اقترب بوسطن سلتيكس من التأهل لنصف النهائي على حساب منافسه ميامي هيت، حين فاز عليه 102-88 ورفع تفوقه في نتيجة السلسلة إلى 3-1.