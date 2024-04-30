طارق حامد جاهز لمواجهة أهلي جدة بعد تعافيه من الإصابة

أصبح طارق حامد لاعب وسط ضمك جاهزا للمشاركة في المباريات مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وشارك طارق يوم الاثنين في تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة مضيفه أهلي جدة ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري السعودي الخميس المقبل.

وغاب حامد عن مواجهة التعاون على ملعبه في الجولة الماضية، بقرار من الجهاز الفني الذي فضل إراحته عقب شعوره بآلام عضلية.

وشعر الدولي المصري بالإصابة قبل المواجهة التي خسرها فريقه 0-1.

وذكر التقرير أن الجهاز الفني لضمك سيتسلم خلال 24 ساعة نتائج الأشعة التي خضع لها عبد العزيز البيشي، لاعب الفريق جراء الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة التعاون الماضية.

ويحتل ضمك المركز الثامن في الدوري السعودي برصيد 38 نقطة.

جمعها من 10 انتصارات و8 تعادلات، بينما خسر 11 مرة خلال 29 جولة من الدوري.