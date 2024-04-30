ناصر منسي: جمهور الزمالك الأفضل في إفريقيا.. وسنفوز بالكونفدرالية لإسعادهم

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - مودرن فيوتشر

شدد ناصر منسي مهاجم الزمالك على أن فريقه يستهدف الآن الفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية من أجل إسعاد الجمهور الذي يدعم اللاعبين بشكل مستمر.

ناصر منسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال ناصر منسي عبر قناة الحياة: "الأجواء كانت صعبة جدا في غانا والحرارة كانت مرتفعة للغاية ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وحققنا الفوز والتأهل للنهائي وهدفنا الآن هو الفوز بالكونفدرالية لإسعاد جمهور الزمالك".

وأضاف "جمهور الزمالك هو الأفضل في إفريقيا، سافروا لمسافة طويلة جدا من مصر إلى غانا لدعم الفريق ونعدهم بالتتويج بالكونفدرالية".

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وواصل "أنفذ تعليمات الجهاز الفني وأهم شيء هو مصلحة الفريق، وأي لاعب يشارك يسعى لمساعدة الزمالك في تحقيق الفوز".

وأكد "كل اللاعبين كانوا مميزين في المباراة والجميع قاتل ولعبنا بروح كبيرة ولذلك حققنا الفوز".

وأتم تصريحاته "نهضة بركان فريق محترم وكبير ولكن هذا نهائي الكونفدرالية ومن الطبيعي أن نلعب ضد الفرق الكبيرة، ونحن على أتم استعداد".

ويلعب الزمالك في نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي، وهو نهائي مكرر بين الفريقين من نسخة البطولة في عام 2019.

الزمالك الكونفدرالية ناصر منسي
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