مواعيد مباريات الثلاثاء 30 إبريل - ريال مدريد ضد بايرن.. وكلاسيكو السعودية

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 10:25

كتب : FilGoal

سيرجي جنابري - بايرن ميونيخ

تقام اليوم المباراة الأولى من مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 إبريل والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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بايرن ميونيخ × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري المحترفين المصري

دكرنس × أبو قير للأسمدة.. 4:30 مساء.

وي × جمهورية شبين.. 4:30 مساء.

أسوان × مكادي.. 4:30 مساء.

النصر للتعدين × مصر للمقاصة.. 4:30 مساء.

النجوم × بترول أسيوط.. 4:30 مساء.

كأس مصر لكرة السلة

الاتحاد السكندري × الزمالك.. 10:00 مساء.

الأهلي × الجزيرة.. 6:00 مساء.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

كوفنتري سيتي × إبسويتش تاون.. 10:00 مساء.

كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد × الهلال.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

ريال مدريد الاتحاد بايرن ميونيخ الهلال دوري أبطال أوروبا
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