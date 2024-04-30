مواعيد مباريات الثلاثاء 30 إبريل - ريال مدريد ضد بايرن.. وكلاسيكو السعودية
الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 10:25
كتب : FilGoal
تقام اليوم المباراة الأولى من مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 إبريل والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
دوري المحترفين المصري
دكرنس × أبو قير للأسمدة.. 4:30 مساء.
وي × جمهورية شبين.. 4:30 مساء.
أسوان × مكادي.. 4:30 مساء.
النصر للتعدين × مصر للمقاصة.. 4:30 مساء.
النجوم × بترول أسيوط.. 4:30 مساء.
كأس مصر لكرة السلة
الاتحاد السكندري × الزمالك.. 10:00 مساء.
الأهلي × الجزيرة.. 6:00 مساء.
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
كوفنتري سيتي × إبسويتش تاون.. 10:00 مساء.
كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد × الهلال.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة
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