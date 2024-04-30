أحمد سالم: أزمة بوطيب مستفزة ومصر كانت أولى بهذه الدولارات.. وهذا تفسير احتفال شلبي

عبر أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عن شعوره بالغضب تجاه أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأبيض السابق، والتي تسببت في إيقاف القيد.

وقال سالم عبر القناة الأولى: "الأمر مستفز وغير متعلق فقط بالكرة، ومصر كانت أولى بالدولارات التي تم صرفها في هذه الصفقة من قبل الزمالك".

وأضاف "نحن في مفاوضات مع محامي بوطيب لجدولة المبلغ المستحق له، والفترة المقبلة سنكثف جهدنا لحل هذه الأزمة".

وواصل "ما حدث مع الزمالك في 14 قضية أخطاء إدارية فادحة كان يستحق المساءلة القانونية".

وبسؤاله عن احتفال مصطفى شلبي ضد دريمز قال: "مصطفى كان يجري نحو المدرج الذي يتواجد به جمهور الزمالك وشيكابالا ومجلس الإدارة وكان يشير إلى أن الزمالك في قلبه".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات انتقالات بسبب قضية خالد بوطيب.

وأضاف فيفا اسم الزمالك ضمن الأندية المعاقبة بإيقاف القيد.

وأشار فيفا إلى أن الزمالك قد تم إيقاف قيده لمدة 3 فترات انتقالات مقبلين تبدأ من يوم 24 إبريل.