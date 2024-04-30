إنبي يخاطب عامر حسين بالتماس ضد نادر قمر الدولة.. وطلب بخصوص عقوبة "سلوك غير رياضي"

خاطب نادي إنبي، عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بشأن ما حدث بمواجهة فريق إنبي وطلائع الجيش بالدوري المصري.

وطالب إنبي إبعاد نادر قمر الدولة -حكم مواجهة طلائع الجيش- عن مباريات إنبي سواء كحكم ساحة أو حكم VAR.

كما التمس النادي فتح تحقيق للوقوف على كل ملابسات المباراة وما شهدتها من خلل في أهم مباديء اللعبة وهو تكافؤ الفرص، حيث رفض إنبي قرار نادر قمر الدولة بعدم الموافقة على طلبهم بإنارة الملعب بالكامل.

وجاء خطاب إنبي كالآتي:

"يهدي نادي إنبي لسيادتكم وكافة العاملين بالاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية أطيب التحيات، بالإشارة إلى الموضوع عاليه وإلى مباراة نادي إنبي وطلائع الجيش التي أقيمت الأربعاء 24 أبريل ونظرا لأن أيام الخميس والجمعة والسبت عطلات رسمية بالدولة فإن المدة القانونية التي يحق للنادي الاعتراض فيها على ما جاء بالمباراة يومي 28 و29 أبريل.

"بداية أود أن أتحدث إليكم بصفتكم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والمسؤول عن إخراج المسابقة في أفضل صورة لها من كافة جوانبها ورغم علم إدارة إنبي بعدم مسؤولية سيادتكم عن اختيار حكام المباريات، إلا أنه من منطلق مسؤلية سيادتكم عن إخراج المسابقة في أفضل صورها، فإن نادي إنبي يسجل اعتراضه على ما بدر من حكم مواجهة إنبي وطلائع الجيش وتحديدا في الخمس دقائق الأخيرة حيث تم إنارة نصف الملعب الخاص بطلائع الجيش بينما لم يتم إنارة النصف الخاص بإنبي وهو ما يؤثر على وضوح الرؤية للاعبين نظرا لغروب الشمس".

"طلب محمد إسماعيل مدير الكرة من نادر قمر الدولة حكم المباراة إصدار تعليماته بإنارة نصف الملعب، لم يستجب بل تحدث معه بصورة غير لائقة واستكمل المباراة دون فعل شيء وهذا يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص ولربما كان سبب في خسارة نادي إنبي لنتيجة المباراة".

"لذا يلتمس نادي إنبي من سيادتكم عدم تعيين نادر قمر الدولة للتحكيم في مباريات نادي إنبي القادمة سواء حكم ساحة أو VAR وحتى نهاية الموسم، خاصة وأنه سبق وكان سبب في إثارة بلبلة في الموسم الماضي أثناء تحكيمه لمباراة إنبي وفيوتشر وتم إيقافه على إثرها، ويبدو أنه يحمل في نفسه شيء تجاه إنبي والعاملين به ولربما كان ذلك سببا فيما حدث علما بأن قد سجل إنبي اعتراضه على ما بدر منه آنذاك بشكل رسمي".

"كما أود أن أتحدث إليكم بصفتكم المشرف على إدارة المسابقات برابطة الأندية فإني أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على جهدكم في ممارسة الأعمال في أيام العطلات الرسمية بالدولة حيث ورد إلينا خطابكم بشأن مباراة طلائع الجيش وإنبي يوم 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) والخاص بتوقيع عقوبة مالية على مدير الكرة بنادي إنبي وإيقافه لمدة أربع مباريات بعد طرده من قبل حكم المباراة".

"ووفقا لما سبق إيضاحه لسيادتكم بصفتكم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في صدر الخطاب وما بدر من نادر قمر الدولة حكم المباراة، فإن نادي إنبي يلتمس فتح تحقيق للوقوف على كل ملابسات المباراة وما شهدتها من خلل في أهم مباديء اللعبة وهو مبدأ تكافؤ الفرص".

"كنا نتمنى من سيادتكم وبحكم صفتكم في الجانبين الوحيدين المتحكمين في مسار بطولة الدوري كرئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة من جانب ومشرف على إدارة المسابقات برابطة الأندية من جانب آخر وقبل توقيع عقوبة غير واضحة تحت مسمى (سلوك غير رياضي) وهو مصطلح غير مدرج في باب تعريفات لائحتكم الموقرة مما يتسبب في فتح كثير من التفسيرات بين المكايدات والمصالحات وفقا لرؤى متخذ القرار سواء كان حكم المباراة أو مراقبها أو إدارة المسابقات ذاتها".

"انطلاقا من إيمان إنبي كونها أحد عناصر المنظومة بمسئوليتها تجاه إخراج مسابقة الدوري في أفضل صورها فإنها ستطالب في الفترة المقبلة مجلس إدارة رابطة الأندية وإدارات الأندية المكونة للرابطة بمراجعة ومناقشة تلك العبارات التي تحتمل أكثر من معنى وذلك لتحديد أطر محددة لها لتكون واضحة المعاني ثابتة الأركان وذلك حفاظا على حقوق كافة أطراف اللعبة وعدم تدخل الأهواء في إصدار الأحكام، وبعد الموافقة عليها سيتم إرسالها لإدارة المسابقات للعمل بها".

وخسر إنبي أمام طلائع الجيش بهدف دون مقابل تم إحرازه في الدقيقة 97 بالمباراة التي جمعت بينهما في الجولة 19.

وتجمد رصيد إنبي عند 29 نقطة في المركز الرابع من 19 مباراة بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 27 نقطة من 17 مباراة.