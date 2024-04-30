يؤمن المركز الثاني.. هاتريك ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز مثير على فالنسيا

قاد روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة لتحقيق فوزا مثيرا على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث ويستمر الصراع بينهما على وصافة ريال مدريد المتصدر والذي يتبقى له حصد 6 نقاط لحسم اللقب بشكل رسمي.

بينما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 47 في المركز الثامن.

وسجل ليفاندوفسكي 3 أهداف "هاتريك" وسجل كذلك فيرمن لوبيز هدف برشلونة الرابع.

وصف المباراة

أهدر فالنسيا فرصة التقدم أولا في الدقيقة 21 من انفراد صريح بالمرمى للاعب بيتر فيديريكو الذي سدد الكرة ضعيفة بغرابة جوار القائم.

ورد برشلونة سريعا بهدف التقدم في الدقيقة 22 بضربة رأسية رائعة من فيرمن لوبيز بعد عرضية من ناحية اليسار من رافينيا.

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لكن فالنسيا سجل هدف التعادل في الدقيقة 27 عن طريق هوجو دورو بعد خطأ فادح من تير شتيجن حارس برشلونة.

وجاء الهدف بعدما أخطأ تير شتيجن في إبعاد الكرة لتصل إلى المهاجم دورو الذي أصبح أمام الشباك الخالية ووضع فيها الكرة بسهولة.

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واستمرت أخطاء لاعبي برشلونة وتسبب رونالد أراوخو في ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد تدخل على فيديريكو جونزاليس.

وتقدم بيبيلو لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف فالنسيا الثاني بنجاح.

وشهدت نهاية الشوط الأول إثارة كبيرة في المباراة تسبب فيها حارس فالنسيا جيورجي مامارداشفيلي.

وقطع لامين جمال الكرة من الحارس الذي حاول مراوغته خارج منطقة الجزاء وحاول تصحيح الخطأ بخطأ أكبر ليبعد الكرة بيده.

وتوقف اللعب وبعد مراجعة اللعبة من حكم المباراة في الفيديو عاد وطرد الحارس الذي أمسك الكرة خارج منطقة الجزاء باليد.

ويشارك الحارس البديل خومي دومينيك بدلا من المهاجم أندري ألميدا، وينتهي الشوط الأول بتقدم فالنسيا بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني نجح برشلونة في تسجيل هدف التعادل سريعا في الدقيقة 48 بضربة رأسية من ليفاندوفسكي بعد ركنية نفذها جوندوجان.

وبعد الكثير من المحاولات لتسجيل الهدف الثالث نجح برشلونة أخيرا في إحرازه بضربة رأسية من ليفاندوفسكي في الدقيقة 82.

وجاء الهدف بعد ركنية نفذها جوندوجان وأبعدها الدفاع لتصل إلى المهاجم البولندي الذي وضع الكرة برأسية في الشباك.

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وأخيرا اختتم ليفاندوفسكي رباعية برشلونة وسجل هدفه الثالث في المباراة في الدقيقة 94 من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة في الشباك.

ليفوز برشلونة بالمباراة ويحافظ على المركز الثاني في صراعه مع جيرونا.