اليابان أو أوزبكستان.. المنتخب الأولمبي ينتظر منافسه في أولمبياد باريس

حسم منتخب اليابان تأهله إلى نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما ليضمن تواجده في أولمبياد باريس 2024.

ويتأهل ثلاثة منتخبات من آسيا إلى أولمبياد باريس، ويلعب الوصيف في المجموعة التي تضم منتخب مصر الأولمبي.

وتغلب منتخب اليابان على العراق بهدفين دون مقابل في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما.

وبذلك ينتظر منتخب مصر المهزوم بين اليابان وأوزبكستان لمواجهته في مجموعات الأولمبياد.

ويقام النهائي يوم الجمعة المقبل بين اليابان وأوزبكستان.

بينما يواجه منتخب العراق فريق إندونيسيا لتحديد المركزين الثالث والرابع، ويتأهل الفائز إلى الأولمبياد رفقة اليابان وأوزبكستان.

المجموعة الأولى: فرنسا - الولايات المتحدة - نيوزيلاندا - (الفائز من صاحب المركز الرابع في كأس أمم آسيا تحت 23 سنة وغينيا).

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - صاحب المركز الثالث في كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - مصر - الدومينيكان - وصيف كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

المجموعة الرابعة: باراجواي - مالي - إسرائيل - بطل كأس أمم آسيا تحت 23 سنة

وسيقع منتخبا اليابان وأوزبكستان في أحد المجموعتين الثالثة أو الرابعة، بعد وصوله للمباراة النهائية، وضمان التتويج بالمركز الأول، أو الحصول على المركز الثاني.

ويقع وصيف كأس آسيا في المجموعة الثالثة إلى جانب المنتخب المصري الأوليمبي، وإسبانيا، والدومينيكان.

وبذلك يصبح جدول مباريات منتخب مصر في الأولمبياد كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × اليابان أو أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)