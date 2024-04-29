كرة طائرة - بعد الرباعية التاريخية.. إدارة الأهلي تكرم فريق الرجال

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 22:48

كتب : FilGoal

تكريم إدارة الأهلي - فريق كرة طائرة

كرّم مجلس إدارة النادي الأهلي فريق رجال الكرة الطائرة بعد حصد الرباعية التاريخية.

ونجح رجال الأهلي في التتويج بكافة البطولات التي شارك بها هذا الموسم وآخرها لقب كأس مصر.

وكان الأهلي قد توج بكأس مصر عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - مواعيد ثمن نهائي إفريقيا للسيدات.. وطريق الأهلي والزمالك كرة طائرة - رباعية تاريخية للأحمر.. الأهلي بطلا لكأس مصر بالفوز على الزمالك كرة طائرة – إلى نهائي الكأس.. الزمالك يهزم طلائع الجيش ويتنظر الفائز من الأهلي وبتروجت كرة طائرة - تفاصيل قرعة بطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي والزمالك

وحقق الأهلي رباعية الدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر وبطولة إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى لقب كأس مصر لـ 22 لقبا بينما تجمد رصيد الزمالك عند 8 ألقاب.

كما رفع الأهلي رصيده إلى 34 لقبا من بطولة الدوري المصري.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي، وهي بطولة مستحدثة تم انطلاقها في الموسم الماضي.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة 16 في تاريخه ليتأهل إلى مونديال الأندية.

ويعود الأهلي إلى كأس العالم للأندية لأول مرة منذ عام 2015.

بينما غاب ممثل إفريقيا عن كأس العالم للأندية منذ 2016 وحتى الآن.

وتستضيف الهند النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.

الأهلي كرة طائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - مواعيد ثمن نهائي إفريقيا للسيدات.. وطريق الأهلي والزمالك كرة طائرة - رباعية تاريخية للأحمر.. الأهلي بطلا لكأس مصر بالفوز على الزمالك انتهت نهائي كأس الطائرة – الأهلي (3)-(1) الزمالك.. الأحمر يحسم اللقب كرة طائرة – إلى نهائي الكأس.. الزمالك يهزم طلائع الجيش ويتنظر الفائز من الأهلي وبتروجت جراحة ناجحة لـ شروق فؤاد لاعبة طائرة الأهلي كرة طائرة - تفاصيل قرعة بطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي والزمالك كرة طائرة - بعمر 39 عاما صلاح أفضل لاعب بـ إفريقيا.. وثلاثي أحمر مُتوج كرة طائرة - أولى تدعيمات الموسم الجديد.. الزمالك يضم تقى مدحت من الشمس
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الثلاثاء 30 إبريل - ريال مدريد ضد بايرن.. وكلاسيكو السعودية 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الغزاوي: نركز على الدوري أولا قبل النهائي الإفريقي.. والرياضة بدون جماهير ليس لها طعم 10 ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد سالم: أزمة بوطيب مستفزة ومصر كانت أولى بهذه الدولارات.. وهذا تفسير احتفال شلبي 10 ساعة | الدوري المصري
تعيين إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر 10 ساعة | الكرة المصرية
إنبي يخاطب عامر حسين بالتماس ضد نادر قمر الدولة.. وطلب بخصوص عقوبة "سلوك غير رياضي" 10 ساعة | الدوري المصري
يؤمن المركز الثاني.. هاتريك ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز مثير على فالنسيا 10 ساعة | الدوري الإسباني
اليابان أو أوزبكستان.. المنتخب الأولمبي ينتظر منافسه في أولمبياد باريس 11 ساعة | آسيا
كرة طائرة - بعد الرباعية التاريخية.. إدارة الأهلي تكرم فريق الرجال 12 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية