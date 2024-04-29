كرة طائرة - بعد الرباعية التاريخية.. إدارة الأهلي تكرم فريق الرجال

كرّم مجلس إدارة النادي الأهلي فريق رجال الكرة الطائرة بعد حصد الرباعية التاريخية.

ونجح رجال الأهلي في التتويج بكافة البطولات التي شارك بها هذا الموسم وآخرها لقب كأس مصر.

وكان الأهلي قد توج بكأس مصر عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية.

وحقق الأهلي رباعية الدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر وبطولة إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى لقب كأس مصر لـ 22 لقبا بينما تجمد رصيد الزمالك عند 8 ألقاب.

كما رفع الأهلي رصيده إلى 34 لقبا من بطولة الدوري المصري.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي، وهي بطولة مستحدثة تم انطلاقها في الموسم الماضي.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة 16 في تاريخه ليتأهل إلى مونديال الأندية.

ويعود الأهلي إلى كأس العالم للأندية لأول مرة منذ عام 2015.

بينما غاب ممثل إفريقيا عن كأس العالم للأندية منذ 2016 وحتى الآن.

وتستضيف الهند النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.