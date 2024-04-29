المصري يعلن إصابة الشامي بجزع في الرباط الداخلي للركبة.. ومدة الغياب

أعلن النادي المصري تفاصيل إصابة محمد الشامي مهاجم الفريق.

محمد الشامي النادي : المصري المصري

وتعرض محمد الشامي مهاجم المصري لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وجاءت إصابة الشامي بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي.

وأوضح المصري "أثبتت الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي والموجات الصوتية، إصابة محمد الشامي بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة".

وتابع "سيبدأ اللاعب على الفور في برنامجه التأهيلي تحت إشراف محمود الشحات طبيب الفريق والذي أكد انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية خلال ثلاثة أسابيع".

ويغيب الشامي عن فريق المصري لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل لحين العودة للتدريبات الجماعية.

ولعب الشامي 18 مباراة مع المصري في الدوري هذا الموسم.

وساهم الشامي في سبعة أهداف مع الفريق البورسعيدي في الدوري بتسجيل أربعة وصناعة ثلاثة آخرين.

وتعرض الشامي للإصابة خلال مواجهة الداخلية في الجولة 20 من مسابقة الدوري.